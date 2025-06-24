Samsun\'da Ari İşletme Sayısı 10\'a Yükseldi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir işletmenin daha ari işletme sertifikası almasıyla, il genelindeki ari işletme sayısı 10'a yükseldi.

İl genelinde şimdiye kadar Ari İşletme Sertifikası almış olan Bafra, Atakum, Kavak ve Çarşamba ilçelerinde 9 adet işletme bulunmaktayken; Bafra İlçesi Doğankaya Mahallesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan 470 baş kapasiteli işletmenin de sertifika almaya hak kazansıyla Samsun'da ari işletme sayısı 10'a yükseldi. İşletmenin hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasını Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam işletme sahibi Serdal Sefa Kocabaş'a Bafra Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesi içerisinde yer alan işletme ziyareti sırasında takdim etti.

Hastalıktan ari işletmeler hakkında bilgi veren Müdür İbrahim Sağlam, "Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi ari işletme statüsüne almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje; hayvan sağlığı yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, tüberküloz ve brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıktan ari işletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ari işletme sertifikası alan süt sığırı işletmelerinde 2024 yılı için işletmeye doğum yolu ile katılan her dişi buzağı için 4 bin TL destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı süt çiftliklerine ise her dişi buzağı başına 600 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır" dedi. - SAMSUN