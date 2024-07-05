Samsun'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Buğday Hasadı Başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, buğday hasadının başladığını ve ürün kalitesinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Sağlam, mayıs yağmurlarıyla birlikte zarar eşiğinden dönülerek, ürün rekoltesinde önemli artış gözlendiğini ifade etti.

05.07.2024 12:29
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Samsun'da buğday hasadının başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde yağışların beklenenden az olmasına bağlı olarak ekinler boy atamamıştır. Ancak mayıs yağmurları ile birlikte zarar eşiğinden dönülerek, ürün kalitesinde olumlu gelişmeler yaşanmış olup, ürün rekoltesinde önemli artış gözlenmiştir. Bu da bizim ve üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" dedi.

Havza ilçesinde buğday hasadına katılan Müdür Sağlam açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Samsun'da toplam 980 bin dekar alanda 330 bin ton rekoltenin olduğunu hatırlatan Müdür Sağlam, "Buğday alanlarımız daha çok Havza, Vezirköprü, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde sahil kesimlerinde daha çok sulanamayan arazilerde mevcuttur. Havza ilçemizde hasat başladı. Sadece güneye bakan kısımlarda kuraklık oluştu. Yüzde 10 gibi bir alan boyda biraz kısalma oldu. Verim de yüzde 20 civarında o bölgelerde bir düşme oldu ama genel anlamda geçtiğimiz yıldan normal diye tabir ettiğimiz yerlerin farkı yok. Şu anda hasat ettiğimiz araziden yaklaşık 550 kilogram buğday alınıyor. Burada bir şeye dikkat çekmemiz gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantımızda kalitenin çok arttığını, verimde yüzde 5 ile 10 arasında düşme olsa da genel anlamda buğdayın iç öz dediğimiz kısımda protein miktarında çok büyük miktarda artış olduğunu ifade ettiler. Bugün de baktığımızda gerçekten çok kaliteli bir buğdaydır. Nisan ayında yağmurun çok ihtiyaç olduğu dönemde çok sıcak geçen hava, mayısta yağış aldı. O arayı kapatmaya çalıştı ama mevsimlerin bu kadar kurak geçmesinden dolayı beklediğimizin çok altında bir sıkıntı yaşadık. Tarların çok güneş alan kısımlarında boylarda kısalma ve verimde de düşme var. Kalite artmasından dolayı hemen hemen o arayı kapatacak. Çiftçilerimizin depolama ile ilgili, satışlarıyla ilgili tüm piyasasını takip ediyoruz. Hububatların topraktan çıkışına denk gelen tarihlerde ilimizde yağışların beklenenden az olmasına bağlı olarak ekinler boy atamamıştır. Ancak mayıs yağmurları ile birlikte zarar eşiğinden dönülerek, ürün kalitesinde olumlu gelişmeler yaşanmış olup, ürün rekoltesinde önemli artış gözlenmiştir. Bu da bizim ve üreticilerimizin yüzünü güldürmüştür" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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