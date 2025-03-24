Samsun'da Çaça Avı Bereketli Geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Çaça Avı Bereketli Geçiyor

Samsun\'da Çaça Avı Bereketli Geçiyor

Samsun'da çaça balığı avı yoğun bir şekilde sürerken, balıkçılar memnuniyetlerini ifade etti.

24.03.2025 14:03
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Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, bereketli bir sezonu kapatmaya hazırlanırken başladıkları çaça avının çok verimli geçtiğini ve tüm teknelerin denize açıldığını söyledi.

Karadeniz, son yılların en verimli balık avı dönemini geride bırakmak üzere. Son iki gündür avlanmaya başlanan çaça balığı, balıkçılara büyük bir sürpriz yaptı. Bol miktarda çıkan çaçayı avlamak için tüm tekneler denize açıldı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sezon son yılların en bol çaça dönemini yaşıyoruz. Karadeniz'in her bölgesinden tekneler, altın dönemi yaşayan sanayi balığı çaçayı avlamak için birbiriyle yarışıyor" dedi.

Başkan Malkoç, çaça avının balıkçılara büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirterek, "Av sezonu oldukça verimli geçiyor. Balıkçılarımız bu bereketli sezondan memnun" ifadelerini kullandı.

"Çaça, ilk kez bu kadar bol"

İlk kez bu kadar çok çaça bolluğu yaşandığına değinen Malkoç, "Çaça, son yılların en bol dönemini yaşıyor. 2 gündür balıkçılar çaça bolluğu yaşıyor. Karadeniz'in her yerinden tekneler denize indi. Önceden nisanda başlayan çaça avı artık mart ayında başladı. Tüm tekneler çaçaya gitti. Karadeniz'in her yerinde şu anda çaça var. Allah'a şükür sanayi balığı olan çaça, bizi kurtaracak bir balık. Balık yağı ve balık unu ihtiyacını karşılayan çaça, aynı zamanda katma değeri olan da bir balık. Çaça, böyle bol devam ederse balıkçılar para kazanır. Çok yıllardan beri ilk kez bu kadar bol çaça görünüyor" diye konuştu.

"Karadeniz'de 2 yıldır karayel estiğinden balık bol oluyor"

Denizlerde balığın bol olmasının iklim ve rüzgarlar ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Atıf Malkoç, "Bu sezon balık av sezonu iyi geçti. 10 üzerinden puan versek 8 puan diyebiliriz. Balıkçılık bol oldu ve herkes borcunu ödedi. Tutulan balık da para etti. İklim, balık bolluğunda etkili. Havalar sıcak gidiyor, derelerden de akan sular denizleri besliyor. O nedenle deniz plankton tutuyor. Karadeniz'de özellikle karayel eserse deniz her zaman bol olur. Çünkü böyle olursa balık yumurtası tutuyor. Poyraz estiği zaman, doğu rüzgarları etkili olduğu zaman ise deniz verimsiz oluyor. Son 2 yıldır Karadeniz'de karayel estiğinden denize bir sıcaklık geliyor. Böyle olunca deniz yumurta tutuyor. Poyrazda ise denizdeki balık yumurtaları tutmuyor. Buna bakarak bu sezon başı balık çok olacak demiştik. Palamut ve çinekopa belli olmuyor ama geri kalan Karadeniz balıkları demirbaştır. Hamsi, palamut bolluğundan bu sene biraz az oldu. Geriye kalan balıkların hepsinde bolluk yaşandı. Sezon da hala devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Çaça Avı Bereketli Geçiyor - Son Dakika

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