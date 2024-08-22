Samsun'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Samsun\'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmekte yapılan gramaj düzenlemesinin maliyetlerden kaynaklandığını belirterek, 'Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım?' dedi. Samsun'da 21 Ağustos'tan itibaren 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı aynı kaldı.

22.08.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmekte yapılan gramaj düzenlemesinin maliyetlerden kaynaklandığını belirterek, "Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım?" dedi.

Samsun'da 21 Ağustos'tan itibaren 250 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı aynı kaldı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, ekmeğe maliyetler yüzünden gramaj değişikliği yapıldığını belirterek birçok ilin bir ay önceden artış yaptığını ifade etti.

"1 ay önceden zam yapıldı"

Bazı illerde bir ay önceden gramaj düzenlemesi yapıldığını vurgulayan Güler, " Türkiye'nin her yerinde aynı fiyat, maliyete göre zam yapılıyor. Türkiye ne karar aldıysa biz de aynısını aldık, hatta en geç zammı yapan da biziz. Diğer şehirlerde bir ay önceden zam yapıldı, biz bekleyelim dedik. Yani sonuçta maliyetlerimize göre zam şekilleniyor. Ne yapacağız yani, bedava ekmek mi satalım? Doğal gaza zam gelmiş, her şeye zam gelmiş. Maliyet artınca o da artıyor. Yani her şeye zam gelince sorun olmuyor ama biz ekmeğe zam yapınca herkes ayağa kalkıyor. Bu şekilde olmaz, fırıncıların da maliyeti var. Una zam gelmiş, elektriğe zam gelmiş; mecburen ekmeğe de zam yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Maliyetler fazla"

Maliyetlerin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Ülkedeki maliyetler artıyor, işçi maaşları artıyor, asgari ücret artıyor. Bunlar artınca fırıncı esnafı nasıl geçimini sağlayacak? Mecburen ekmeğe zam yapmak zorunda. Kendisi ayakta kalabilmek için şu anki maliyetlerimiz bunu gerektiriyor. Bir Ordu, Giresun, Trabzon, Rize; bunlar bir aydır zamlı ekmek satıyorlar. Biz biraz daha sabredelim, biraz daha bekleyelim dedik ve sonunda yapmak zorunda kaldık" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Ekmek, Zam, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:42:58. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement