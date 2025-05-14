Samsun'da Ekmek Zammı İptal Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Ekmek Zammı İptal Edildi

Samsun\'da Ekmek Zammı İptal Edildi

Samsun'da ekmek fiyatı mahkeme kararıyla 12,5 TL'den 10 TL'ye geri çekildi.

14.05.2025 11:02
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SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği'nin ekmek zammına yaptığı itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda, 12,5 TL'ye satılan somun ekmek, 10 TL'den satışa sunulacak.

7 Şubat'ta Samsun'da ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 210 gramı 10 TL'den satılan ekmek 12,5 TL'ye yükseltilmişti. Yasal itiraz süresi olan 15 gün içerisinde Samsun Valiliği, zamlı tarifeye itiraz etti. İtiraz komisyonunda ise karar değişmedi. Konu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, zammı iptal ederek, Samsun Valiliğini haklı buldu. Zammın geri alınmasına ve ekmeğin eski tarifeden satılmasına yönelik mahkeme tebligatı da Fırıncılar Odası'na ve taraflara gönderildi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler de karar neticesinde ekmeğin 10 TL'den satışa sunulacağını ifade etti.

Güler: "Yeniden toplanıp, yeni fiyat talep edeceğiz"

Karar doğrultusunda Samsun'da ekmeğin tanesinin tekrardan 10 TL'ye satılacağını ifade eden Başkan Güler, "Biz ekmek zammıyla ilgili bir karar almıştık. 200 gram ekmek 12,5 TL'den satılıyordu. 15 gün itiraz süresi vardı, valilik itiraz etmişti. Ondan sonra itiraz komisyonunda da 12,5 TL kabul edilmişti. Valilik mahkemeye verdi. Mahkeme alınan kararı iptal etti. Eski fiyata dönülmüş oldu. Geçen seneki tarife 210 gram ekmek 10 TL'den satılacak. Karar şimdi uygulanacak ama yeniden fiyat talep edeceğiz. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop ve Çorum'da 200 gramı 12,5 TL'den 5-6 aydır ekmek satıyor. Mahkeme kararına uymaya mecburuz. Mahkemenin takdiridir. Yeniden toplanıp, yeni fiyat talebinde bulunacağız. Sonrasını bilemeyiz" dedi.

Karar neticesinde Samsun'da ekmekler, yeni tarife kararı alınana kadar eski tarifeye göre 10 TL'den satılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Ekmek Zammı İptal Edildi - Son Dakika

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