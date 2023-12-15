Samsun\'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı İstihdamı Artıyor

Samsun'un Çarşamba Belediyesi tarafından 'hasta ve yaşlı bakım elemanı' alanında istihdamı arttırmak için 40 kursiyere eğitim verecek. Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kursiyerlerimiz hem işe dair incelikleri öğrenecekler, hem de öğrenirken ekonomik olarak da bütçelerine katkı sağlayacaklar" dedi.

Çarşamba Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı' çerçevesinde faaliyete geçirilen NEETPRO projesi ile 'hasta ve yaşlı bakım elemanı' alanında yetiştirilerek, işgücü piyasasında istihdam edilebilirliklerini artırmak için 40 kursiyerin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 4 ay boyunca sürecek projenin başvuruları başlarken, mesleki eğitim kapsamında kursiyerlere günlük 10 avro da ödeme yapılacak. Çarşamba Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü üzerinden alınacak olan, 15-29 yaş arası sigortası bulunmayan ve öğrenci olmayan herkesin başvurabileceği proje başvuruları, 29 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

"İstihdam, şehirler için oldukça önemli bir unsur"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İstihdam, şehirler için oldukça önemli bir unsur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında faaliyete geçirdiğimiz projemiz ile genç kardeşlerimize kendilerini geliştirecek alanlar sunmuş oluyoruz. Her iş alanında vasıflı eleman ihtiyacı artmakta. Bu tarz projeler bu anlamda da oldukça kıymetli. Kursiyerlerimiz hem hasta ve yaşlı bakımına dair nitelikli bir eğitim alacaklar, hem de 4 ay sürecek bu kursumuz ile bütçelerine de katkı sağlayacaklar " diye konuştu.

Proje ile mevcut işgücü piyasası ihtiyaçlarına dayalı olarak istihdamda, eğitimde veya öğretimde olmayan gençlerin istihdamını artırmak hedefleniyor. Aynı zamanda projedeki diğer hedefler ise; yaşlı bakımı ve sağlık sektörünün mevcut işgücü ihtiyacına yönelik eğitimler sağlamak ve bu alanda eğitime katılan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak.

Mesleki eğitim çerçevesinde kursiyerlere 160 saat tasta ve yaşlı öz bakım desteği programının yanı sıra 6 saat özgeçmiş hazırlama ve iş görüşmesi teknikleri, 9 saat diksiyon, 4 saat iş sağlığı ve güvenliği, 12 saat iş hayatında imaj yönetimi, 4 saat çalışma mevzuatı ve işyerinde temel haklar, 6 saat etkili iletişim becerileri, 9 saat topluluk önünde konuşma ve kişisel raporlama, 6 saat stratejik ve analitik düşünme, 4 saat cinsiyet rolleri olmak üzere toplam 60 saat de destekleme kişisel gelişim eğitimleri de verilecek. - SAMSUN