Samsun\'da İhracat Rekoru Kırıldı

Samsun'da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını bu yıl temmuz ayında yaptıklarını söyledi. Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık" dedi.

Tüm zamanların en yüksek mal ihracatı rekorunu bu yılın temmuz ayında kırdıklarını hatırlatan Bakan Ömer Bolat, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı 25 milyar dolar. Mal ihracatı bir yıl önce Temmuz'da bu rakam 22,5 milyar dolardı. Yani üzerine tam 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklenmiş oldu. Bu yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu 2,5 milyar dolar artış son bir yıllık ihracat toplamamıza da ilave 2,5 milyar dolar kazandırmış oldu. Haziran ayı da hatırlarsanız Kurban Bayramı etkisi de vardı. İhracatımız 20,5 milyar dolardı. Demek ki 4,5 milyar dolar bir ilave sağlanmış oldu. Burada sevindirici olan 2025 yılının ilk 7 ayının altısında ihracatımızı arttırmış olduk. Rekorlarımıza bakarsanız Haziran 2022, Mart 2023, Mayıs 2024 14 ay önce kırmıştık. 24 milyar dolara ilk defa ulaşmıştık. 2 ay önce Mayıs 2025'te 25 milyar doları zorlamıştık. 24 milyar 800 milyon dolar şeklinde ve Temmuz 2025 artık 25 milyar dolar rakamına ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz inşallah aylıkta 26'yı yakalamak. Onun için de Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak, ihracatçılar ailesi olarak birlikte büyük bir mücadeleye soyunacağız. 7 ayın 6'sında mal ihracatımız artmış oldu. Burada temmuz ayında ithalatın artış hızı da yavaşladı. Dolayısıyla dış ticaret açığımızda azalmaya başladı. 2024 yılının yedi aylık performansı artış oranlarına dikkatinizi çekerim. En yüksek artış oranı temmuz ayı. Yani bu geçtiğimiz temmuz yüzde 11. Geçen yılın temmuzundan bu yana en yüksek aylık artışı yakaladık. Bundan önce haziran ayında yüzde 7.9, nisanda yüzde 7.7 idi. Böylece 22.5 milyarın üzerine 2.5 milyar ekleyerek 25 milyar dolar aylık mal ihracatı ve yüzde11 aylık ihracat artışını yakaladık. Parite etkisi takvim etkisi noktasında baktığımızda bir miktar olumlu etkisi olmakla beraber esas etki ihracatımızın bu sene gerçekten özellikle mart ayından itibaren yükselişe geçmesi ve sanayi üretimimize de katkı yapması olmuştur. Bu noktada parite kaynaklı olarak 831 milyon dolar bir artış sağladık. Ama benzer bir şekilde ithalatımızda da parite etkisi 700 milyon dolar bir artış vardı. Dolayısıyla toplamda sadece 130 milyon dolar olumlu etkisi oldu. 2024 Temmuz ayı sonrası en yüksek aylık artış oranını yakaladığımız temmuz ayı yüzde 11 ile ihracatımız için artış ivmesinin devam ettiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışımız var"

Yıllıklandırılmış ihracat rakamlarının da sevindirici olduğunu dile getiren Bakan Bolat, "Altın ihracatında yüzde 40'lık bir azalma olmuş. Enerji ihracatımızda yüzde 11'lik bir artış var temmuz ayında. Şimdi ocak-temmuz ihracatını da sizlerle paylaşayım. Yüzde 5,2'lik artışla ilk 7 ayda yüzde 56,4 milyar dolara ulaştık. Bakın bunun anlamı geçen seneki aynı dönemde 148,7 milyar dolardı. 7,7 milyar dolar, 7 ayda artış sağlamışız. Aylık ortalaması 1,1 dolara geliyor. İnşallah kalan 5 ayda da bu tempoyu devam ettirebilirsek biz en az yüzde 5 artışla yılı kapatmış olacağız. Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışımız var. Temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık. Bir yıllık veride yıllıkta baktığımızda 270 milyar doların ensesine yapıştık. 269,4 milyar dolara geldik. 1 ayda 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklemesiyle yıllık artışımızda son bir yılda yüzde 3,1'e yükselmiş oldu. Böylece yıllıklandırılmışta da 8 milyar dolar ilave var. Ama Allah nasip ederse 12 ayı tamamladığımızda yüzde 5'in altına düşmeden 12 milyar dolar ilave mal ihracat artışı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı elde edildi"

Dış ticaret açığında da sevindirici gelişmeler olduğunu belirten Bolat, "İthalatta da temmuz ayında 31,4 milyar dolar gerçekleşti. Yüzde 5,4'lük artış, ihracat yüzde 11 arttı, ithalat yüzde 5,4 arttı. Aslında doğalgaz ithalatımızdaki ve fiyatlarındaki artış altın artışı ve otomotiv sektöründeki ithalat artışı ithalatı artışını olumsuz etkilemekte. Ama uçak alımı 600 milyon dolara yakın bir uçak alımı gene ithalatı ay sonu eklenmiş oldu. Böylece ithalat cephesinde de stabil makul bir düzeyde gidiyoruz. Bunun sonunda dış ticaret açığımıza baktığımızda 6.4 milyar dolar. Temmuz ayındaki açığımız yüzde 12 azalış var. 2024 Temmuz'da bu rakam 7.3 milyar dolardı. Son dokuz ayın en düşük dış ticaret açığı elde edildi. Bu iyi bir trend, olumlu bir gidişattır. İhracatın ithalatı karşılama oranı da oldukça sevindirici. Yüzde 80'e dayandı. Yüzde 79,53 oldu. Burada da geçen yılın temmuzuna göre 4 puanlık net artışımız var. 75,5'ten 80'e 79,5'e geldik. Burada da son 9 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranını elde ettik. 26 ayın 15'inde dış ticaret açığımızı azalttık. Ocak-temmuz verilerine geldiğimizde ihracatımızda yüzde 5,2'lik artış ithalatımızda ocak-temmuz yüzde 6,9'luk artış, dış ticaret dengemizde açık olarak yüzde 12'lik bir artış, bu şekilde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.7 İlk 7 ayda yaklaşık 56 milyar dolar bir açık seviyesi var. Bu özellikle temmuzdan itibaren bir yavaşlama trendi gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da bunu devam ettirmeye gayret edeceğiz. Dış ticaret açığımızı 90-95 milyar dolar arasında tutmaya gayret edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bolat, konuşmasının ardından diğer programlarına katılmak üzere salondan ayrıldı. - SAMSUN