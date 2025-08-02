Samsun'da İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da İhracat Rekoru Kırıldı

Samsun\'da İhracat Rekoru Kırıldı
02.08.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayında 25 milyar dolar ihracatla tüm zamanların aylık rekoru Samsun'da kırıldı.

Samsun'da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını bu yıl temmuz ayında yaptıklarını söyledi. Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık" dedi.

Tüm zamanların en yüksek mal ihracatı rekorunu bu yılın temmuz ayında kırdıklarını hatırlatan Bakan Ömer Bolat, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı 25 milyar dolar. Mal ihracatı bir yıl önce Temmuz'da bu rakam 22,5 milyar dolardı. Yani üzerine tam 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklenmiş oldu. Bu yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu 2,5 milyar dolar artış son bir yıllık ihracat toplamamıza da ilave 2,5 milyar dolar kazandırmış oldu. Haziran ayı da hatırlarsanız Kurban Bayramı etkisi de vardı. İhracatımız 20,5 milyar dolardı. Demek ki 4,5 milyar dolar bir ilave sağlanmış oldu. Burada sevindirici olan 2025 yılının ilk 7 ayının altısında ihracatımızı arttırmış olduk. Rekorlarımıza bakarsanız Haziran 2022, Mart 2023, Mayıs 2024 14 ay önce kırmıştık. 24 milyar dolara ilk defa ulaşmıştık. 2 ay önce Mayıs 2025'te 25 milyar doları zorlamıştık. 24 milyar 800 milyon dolar şeklinde ve Temmuz 2025 artık 25 milyar dolar rakamına ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz inşallah aylıkta 26'yı yakalamak. Onun için de Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak, ihracatçılar ailesi olarak birlikte büyük bir mücadeleye soyunacağız. 7 ayın 6'sında mal ihracatımız artmış oldu. Burada temmuz ayında ithalatın artış hızı da yavaşladı. Dolayısıyla dış ticaret açığımızda azalmaya başladı. 2024 yılının yedi aylık performansı artış oranlarına dikkatinizi çekerim. En yüksek artış oranı temmuz ayı. Yani bu geçtiğimiz temmuz yüzde 11. Geçen yılın temmuzundan bu yana en yüksek aylık artışı yakaladık. Bundan önce haziran ayında yüzde 7.9, nisanda yüzde 7.7 idi. Böylece 22.5 milyarın üzerine 2.5 milyar ekleyerek 25 milyar dolar aylık mal ihracatı ve yüzde11 aylık ihracat artışını yakaladık. Parite etkisi takvim etkisi noktasında baktığımızda bir miktar olumlu etkisi olmakla beraber esas etki ihracatımızın bu sene gerçekten özellikle mart ayından itibaren yükselişe geçmesi ve sanayi üretimimize de katkı yapması olmuştur. Bu noktada parite kaynaklı olarak 831 milyon dolar bir artış sağladık. Ama benzer bir şekilde ithalatımızda da parite etkisi 700 milyon dolar bir artış vardı. Dolayısıyla toplamda sadece 130 milyon dolar olumlu etkisi oldu. 2024 Temmuz ayı sonrası en yüksek aylık artış oranını yakaladığımız temmuz ayı yüzde 11 ile ihracatımız için artış ivmesinin devam ettiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışımız var"

Yıllıklandırılmış ihracat rakamlarının da sevindirici olduğunu dile getiren Bakan Bolat, "Altın ihracatında yüzde 40'lık bir azalma olmuş. Enerji ihracatımızda yüzde 11'lik bir artış var temmuz ayında. Şimdi ocak-temmuz ihracatını da sizlerle paylaşayım. Yüzde 5,2'lik artışla ilk 7 ayda yüzde 56,4 milyar dolara ulaştık. Bakın bunun anlamı geçen seneki aynı dönemde 148,7 milyar dolardı. 7,7 milyar dolar, 7 ayda artış sağlamışız. Aylık ortalaması 1,1 dolara geliyor. İnşallah kalan 5 ayda da bu tempoyu devam ettirebilirsek biz en az yüzde 5 artışla yılı kapatmış olacağız. Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışımız var. Temmuz itibarıyla son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracat rakamına ulaştık. Bir yıllık veride yıllıkta baktığımızda 270 milyar doların ensesine yapıştık. 269,4 milyar dolara geldik. 1 ayda 2,5 milyar dolar ilave ihracat eklemesiyle yıllık artışımızda son bir yılda yüzde 3,1'e yükselmiş oldu. Böylece yıllıklandırılmışta da 8 milyar dolar ilave var. Ama Allah nasip ederse 12 ayı tamamladığımızda yüzde 5'in altına düşmeden 12 milyar dolar ilave mal ihracat artışı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı elde edildi"

Dış ticaret açığında da sevindirici gelişmeler olduğunu belirten Bolat, "İthalatta da temmuz ayında 31,4 milyar dolar gerçekleşti. Yüzde 5,4'lük artış, ihracat yüzde 11 arttı, ithalat yüzde 5,4 arttı. Aslında doğalgaz ithalatımızdaki ve fiyatlarındaki artış altın artışı ve otomotiv sektöründeki ithalat artışı ithalatı artışını olumsuz etkilemekte. Ama uçak alımı 600 milyon dolara yakın bir uçak alımı gene ithalatı ay sonu eklenmiş oldu. Böylece ithalat cephesinde de stabil makul bir düzeyde gidiyoruz. Bunun sonunda dış ticaret açığımıza baktığımızda 6.4 milyar dolar. Temmuz ayındaki açığımız yüzde 12 azalış var. 2024 Temmuz'da bu rakam 7.3 milyar dolardı. Son dokuz ayın en düşük dış ticaret açığı elde edildi. Bu iyi bir trend, olumlu bir gidişattır. İhracatın ithalatı karşılama oranı da oldukça sevindirici. Yüzde 80'e dayandı. Yüzde 79,53 oldu. Burada da geçen yılın temmuzuna göre 4 puanlık net artışımız var. 75,5'ten 80'e 79,5'e geldik. Burada da son 9 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranını elde ettik. 26 ayın 15'inde dış ticaret açığımızı azalttık. Ocak-temmuz verilerine geldiğimizde ihracatımızda yüzde 5,2'lik artış ithalatımızda ocak-temmuz yüzde 6,9'luk artış, dış ticaret dengemizde açık olarak yüzde 12'lik bir artış, bu şekilde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73.7 İlk 7 ayda yaklaşık 56 milyar dolar bir açık seviyesi var. Bu özellikle temmuzdan itibaren bir yavaşlama trendi gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da bunu devam ettirmeye gayret edeceğiz. Dış ticaret açığımızı 90-95 milyar dolar arasında tutmaya gayret edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bolat, konuşmasının ardından diğer programlarına katılmak üzere salondan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor

13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
12:34
Radara yansıdı Sağanak yağış adım adım İstanbul’un üzerini kaplıyor
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:45
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
14:22
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
14:20
Türkiye’den ABD’nin vergi artışı kararına ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin vergi artışı kararına ilk yorum
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
13:59
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 13:41:25. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.