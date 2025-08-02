Samsun\'da İş Dünyası Buluşması

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda Samsun iş dünyasının beklenti, talep ve önerileri doğrudan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a iletildi.

"STK ve İş Dünyası Buluşması"na Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) da katıldı. ÇTB heyeti, bölge ekonomisinin gelişimi, yerel işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesine yönelik görüş ve önerilerini Bakan Bolat ile paylaştı. Özellikle tarım, gıda ve lojistik alanlarında yaşanan yapısal sorunlara dikkat çekilen toplantıda, bölgenin ekonomik potansiyelini açığa çıkaracak stratejik yatırımların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Tarım sektörünün bölge ekonomisindeki belirleyici rolüne işaret edilerek, üreticilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ürünlerin katma değerli hale getirilmesi ve pazarlama kanallarının çeşitlendirilmesinin önemine değinildi. Ayrıca tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle uyum, girdi maliyetlerinin azaltılması ve genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gibi konular gündeme getirildi. Bunun yanı sıra, finansmana erişim, ihracat kapasitesinin artırılması, dijitalleşme süreçleri ve nitelikli iş gücü temini gibi başlıklarda da sektörel talepler ilgili mercilere aktarıldı.

Samsun TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Onur Bahattin Yılmaz, Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN