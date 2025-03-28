Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı

Samsun\'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı

Samsun'da kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için önemli bir protokol imzalandı. Eğitimlerle kadınların sanayide nitelikli istihdamı sağlanacak.

28.03.2025 11:16  Güncelleme: 11:20
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Samsun'da kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim ve faaliyetler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Kadınların mesleki yetkinliklerini artırarak sanayide nitelikli istihdamını sağlamak amacıyla çeşitli alt protokoller imzalanıyor. Kadın istihdamını destekleyen önemli faaliyetlerden biri olan CNC torna operatörlüğü ve plastik enjeksiyon operatörlüğü eğitimi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve bir firma arasında alt protokol imzalandı. Törende Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Dağdelen Gür, protokolü imzaladı.

"Atık mavi yakalı olarak da kadınların istihdamına katkı sağlayacağız"

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "OKA olarak 2024 yılının son çeyreğinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini Samsun'da geliştirmek üzere bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu noktada yaptığımız çeşitli saha ziyaretleri sonrasında ilk olarak firma içi eğitimimizi bir firmada başlatıyoruz. Nisan ve mayısta burada kadınlara CNC torna operatörlüğü ve plastik enjeksiyon operatörlüğü ile ilgili bir eğitim vereceğiz. Atık mavi yakalı olarak da kadınların istihdamına katkı sağlayacağız. Yerel kalkınmada kadın elinin çok daha fazla olduğu, kadın istihdamının Samsun OSB içerisinde arttığı bir yapı olacak. Bu projede istihdam ve iş birliği kararlılığından dolayı emeği geçen tüm kurum ve temsilcilerine şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Yerel kalkınmada kadın eli: Kadınlara sanayide çalışma fırsatı

Protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlerle, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu kadınlara CNC torna ve plastik enjeksiyon alanlarında uzmanlaşma imkanı sunulacak. Katılımcılar; CNC takım tezgahlarını kullanma, programlama ve komut verme, çevrim işleri gibi konularda kapsamlı bir eğitim alarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklerde operatör olarak yetiştirilecek. Eğitimlerin Nisan-Mayıs döneminde işbaşı eğitim modeliyle gerçekleştirilmesi ve katılımcı kadınlara istihdam imkanı sunulması hedefleniyor.

2024-2025 Kalkınma Ajansları Teması: Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024-2025 yılları için "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" kalkınma ajanslarının odak alanı olarak belirlendi. Bu çerçevede, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla eğitim programları ve istihdam odaklı projeler önceliklendiriliyor.

Sanayide Kadın Eli Projesi ile kadınlara yeni iş alanları

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen Sanayide Kadın Eli Projesi, belirlenen illerde kurul üyelerinin çalışmaları ile yerel oda ve borsalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 5 Kasım 2024'te Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalanarak kadınların mesleki eğitimlerle desteklenmesi ve işverenlerle buluşturulması hedeflendi. Kadınların sanayide daha fazla yer almasını sağlayacak bu iş birlikleri sayesinde, nitelikli kadın iş gücü artırılacak ve kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı desteklenecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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