Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri İmzalandı

Samsun\'da Kırsal Kalkınma Destekleri İmzalandı

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen kırsal kalkınma projeleri için hibe sözleşmeleri imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplam 95 projenin hibe desteğine alındığını ve yaklaşık 168 milyon TL yatırım değeri olan projelerin hayata geçmesiyle 79 milyon TL hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. İmzalanan projeler arasında Bafra ilçesinde bulunan pirinç işleme fabrikası ve çeltik modernizasyon projesi de yer alıyor.

24.07.2024 15:09
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Samsun'da tamamı yatırıma alınan kırsal kalkınma destekleri ekonomik yatırım projelerinde hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Projesi kapsamında başvurusu onaylanan şirket ile Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam karşılıklı olarak hibe sözleşmelerini imzaladılar.

İmza töreninde açıklamada bulunan İbrahim Sağlam, "Bu yıl kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Hibe Projeleri, Alt Yapı Hibe Projeleri ve Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Projeleri kapsamında, ilimizdeki yatımcılarımızın ve üreticilerimizin sunmuş oldukları ve İl Değerlendirme Komisyonumuz tarafından uygun görülerek 2024 yılı yatırım programından desteklenmek üzere bakanlığa gönderilen toplam 95 adet projenin tamamı bakanlığımızca hibe desteğine alınmıştır. Toplam Yatırım değeri yaklaşık 168 milyon TL olan projelerin hayata geçmesi ile yatırımcılarımıza 79 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir. Programın, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında ilk hibe sözleşmelerimizi imzalamaya başladık. Bafra ilçemizden pirinç işleme fabrikasının 10 milyon TL toplam yatırım tutarına sahip Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon Projesi ve yine Bafra'dan 10 milyon TL toplam yatırım tutarına sahip Çeltik Modernizasyon ve İnovasyon Projesine sahip yatırımcılarımız ile hibe sözleşmesi imzalandı" dedi.

Kırsal kalkınmanın önemine değinen İbrahim Sağlam ayrıca şunları söyledi:

"Son yıllarda değeri daha çok anlaşılan ve giderek artan tarımsal ürün üretiminde, üreticilerimizin ürünlerine kendi yöremizde pazar bulabilmeleri ve bu ürünlerin de katma değerli ürüne çevrilmesi, hem üreticilerimiz, hem tarımsal sanayicilerimiz ve hem de ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bizler bakanlık olarak bir yandan tarımsal üretimi desteklerken, diğer yandan bu ürünlerin pazar bulabileceği, işleneceği, değerlendirileceği ve katma değerli ürünlere çevrilebileceği yerli tarımsal sanayimizi ve sanayicimizi de destekliyoruz. Bu kapsamda ilimizde bu güne kadar hibe programları ile desteklediğimiz 186 adet tarımsal sanayi tesisi projemiz bizim için çok kıymetlidir ve ilimiz tarımı ve üreticilerimiz açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle tüm projelerimizin hayata geçmesi en büyük isteğimizdir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri İmzalandı - Son Dakika

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