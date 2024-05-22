Samsun\'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurban pazar yerlerini düzenlediklerini belirterek, "Sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilen ve kurban niteliği taşıyan hayvanlar pazar yerine alınacaklar" dedi.

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban alım ve kesim işlemlerini yapabilmesi için Güzeldere Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanında hazırlık çalışmalarına başladı.

Kurban Pazar yerlerinin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için hazırlıkların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için İlkadım Belediyesi olarak hazırlıklarımız aralıksız şekilde devam etmektedir. Güzeldere Mahallemizde 27 dönüm alan üzerinde kurulacak olan kurban satış yerlerinin bakım, onarım faaliyetleri kapsamında çadır alanlarını düzenliyor, su hatlarının bakım onarımını yapıyor, vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak kurban pazar yerlerimizi en iyi şekilde düzenleyerek esnafımızı ve vatandaşımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkanı sağlayacağız. Sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilen ve kurban niteliği taşıyan hayvanlar pazar yerine alınacaklar" diye konuştu. - SAMSUN