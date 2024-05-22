Samsun'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor

Samsun\'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurban pazar yerlerinin düzenlendiğini ve sağlıklı hayvanların pazar yerine alınacağını belirtti.

22.05.2024 15:13  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kurban pazar yerlerini düzenlediklerini belirterek, "Sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilen ve kurban niteliği taşıyan hayvanlar pazar yerine alınacaklar" dedi.

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban alım ve kesim işlemlerini yapabilmesi için Güzeldere Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanında hazırlık çalışmalarına başladı.

Kurban Pazar yerlerinin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için hazırlıkların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bu yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için İlkadım Belediyesi olarak hazırlıklarımız aralıksız şekilde devam etmektedir. Güzeldere Mahallemizde 27 dönüm alan üzerinde kurulacak olan kurban satış yerlerinin bakım, onarım faaliyetleri kapsamında çadır alanlarını düzenliyor, su hatlarının bakım onarımını yapıyor, vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı ortamlarda yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak kurban pazar yerlerimizi en iyi şekilde düzenleyerek esnafımızı ve vatandaşımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkanı sağlayacağız. Sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporlu, hayvan pasaportlu, nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilen ve kurban niteliği taşıyan hayvanlar pazar yerine alınacaklar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, İlkadım, Kurban, Samsun, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Kurban Pazar Yerleri Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement