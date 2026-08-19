Samsun'da Palamut Bolluğu - Son Dakika
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Samsun'da Palamut Bolluğu

Samsun\'da Palamut Bolluğu
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Samsun'da palamut tezgahları dolmaya başladı, fiyatların düşmesi bekleniyor.

Samsun'da balık tezgahları, sezonun başlamasına kısa süre kala palamutlarla dolmaya başladı. Balıkçılar, denizde son yıllarda görülmemiş yoğunlukta palamut bulunduğunu belirterek, ilerleyen günlerde hem balıkların irileşmesini hem de fiyatların düşmesini bekliyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun'da palamut bolluğu yaşanıyor. Küçük teknelerle avlanan ve tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut, boyutuna göre 50 ila 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Balık satıcısı Yaşar Köse, denizdeki palamut miktarının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu sene o sene olacak inşallah. Kaptan ve reislerin gözlemlerine göre denizde palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür. Palamudun bol olması, vatandaşın ucuz balık yemesi anlamına gelir" dedi.

Palamut fiyatlarının şu anda 50 ila 150 TL arasında değiştiğini ifade eden Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.

Hamside de bolluk beklenmiyor

Bu sezon hamside de aynı bolluğu beklemediklerini dile getiren Köse, palamut ve hamsinin denizdeki miktarlarının genellikle ters orantılı olduğunu söyledi. Köse, palamudun bol olduğu sezonlarda hamsinin, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamudun azaldığını ifade etti.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Palamut Bolluğu - Son Dakika

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