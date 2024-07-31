Samsun'da Simit Fiyatlarına Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Simit Fiyatlarına Zam

Samsun\'da Simit Fiyatlarına Zam

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, simit fiyatlarını artırarak 65 gram simidin gramajını 80 grama çıkardıklarını ve fiyatını 10 TL'ye yükselttiklerini açıkladı. Güler, zam oranının yüzde 10,8 olduğunu belirtti.

31.07.2024 14:26
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Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 65 gramı 7,5 TL olan simidin gramajını 80 grama yükselterek, fiyatını da 10 TL yaptıklarını açıkladı.

Samsun'da coğrafi işaret tescilli lezzetlerden biri olan simidin fiyat tarifesi 27 Temmuz'da güncellendi. Simit fiyatıyla ilgili açıklama yapan SESOB Başkanı Güler, simidin gramajında indirime gitmediklerini, 15 gram artırdıklarını belirterek, "Simitte yüzde 50 gibi bir zam söz konusu değil. Bir gramaj indirimi de yok. Zam öncesi Samsun'da 65 gram simit 7,5 TL'den satılıyordu. Simitlerin gramajını 15 gram daha arttırdık. Şu anda yeni tarifeye göre Samsun'da 80 gram simit 10 TL'den satılıyor. Zam oranı yüzde 10,8 oldu. Artan maliyet ve girdi oranlarına göre esnafın ayakta kalması adına düşük düzeyde bir zam yaptık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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