Samsun'da Son 5 Yılda 133 Bin Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Son 5 Yılda 133 Bin Konut Satıldı

Samsun\'da Son 5 Yılda 133 Bin Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da son 5 yılda toplamda 133 bin 392 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca, 2024 yılının ilk yarısında ise 10 bin 13 konut satıldığı belirtildi.

17.07.2024 12:45
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Samsun'da son 5 yılda 133 bin, 2024 yılının ilk yarısında ise 10 bin 13 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde geçen Haziran ayında 79 bin 313 konut satıldı. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Samsun'da ise Haziran ayında bin 449 konut satıldı. Bu satışların 116'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Bin 449 konutun 602'si birinci elden, 847'si ise ikinci elden satış olarak kayıtlara geçti. Samsun'da 2019 yılı ile 2024 yılları arasında toplamda 133 bin 392 konutun satışı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da Son 5 Yılda 133 Bin Konut Satıldı - Son Dakika

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