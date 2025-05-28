Samsun'da Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Kuruluş Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Kuruluş Protokolü İmzalandı

Samsun\'da Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Kuruluş Protokolü İmzalandı
28.05.2025 23:14  Güncelleme: 23:29
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Samsun'un Yakakent ilçesinde su ürünleri işleme ihtisas organize sanayi bölgesinin kuruluş protokolü imzalandı. Yakakent Balıkçı Barınağı, su ürünleri sektöründeki potansiyeli ve balık yetiştiriciliği ile dikkat çekiyor.

Samsun'da Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin kuruluş protokolü imzalanarak, kuruluş onayı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildi.

Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Yakakent Kaymakamı Esra Arık, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve Bafra TSO temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; OSB'nin kurucu ortakları Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Büyükşehir Belediyesi, Yakakent Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlendi.

İmzalanan protokolün ardından yapılan yazılı açıklamada, " Karadeniz'in incisi Samsun'umuzun su ürünleri sektöründe ulaştığı başarıda büyük bir katkısı bulunan Yakakent, bu konuda her geçen gün daha da gelişen potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Yakakent'te bulunan balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 35 adet trol - gırgır balıkçı gemisi ve 12 metrenin altında ruhsatlı kıyı balıkçılığı yapan 40 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve Yakakent Balıkçı Barınağını kullanan 9 firmaya ait 54 adet gemi de bulunmaktadır. Hasat döneminde bu sayı 60 civarına ulaşmaktadır. Ayrıca balık avcılığı durumuna göre 40-50 civarında amatör balıkçı teknesi de yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Balık avcılığı ve yetiştiriciliğin aktif olduğu 1 Eylül - 15 Nisan tarihleri arasında günlük 200 gemi her türlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağı'ndan karşılamaktadır. Yakakent'te Karadeniz içerisinde eşsiz lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Türk Somonu'nun da yetiştirildiği hali hazırda 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, üretim kapasitesi 14 bin 300 ton/yıl'dır. Sinop bölgesinden Yakakent ilçemize 3 adet tesisin nakli yapılmış olup, bu 3 tesisin kapasitesi ise 9 bin ton/yıl'dır. 2024 yılı yetiştiricilik miktarı 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu, bin 770 ton levrek olmuştur. 2025 yılında ise bu rakamların üzerinde üretim olacağı öngörülmektedir. 2024 yılı avcılık miktarı ise hamsi ve çaça başta olmak üzere diğer türler ile birlikte 17 bin ton olarak gerçekleşmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Balıkçılık, Yakakent, Ekonomi, samsun, Tarım, Çevre, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB Kuruluş Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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