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Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Yılında 35 Bin 568 Arttı - Son Dakika
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Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Yılında 35 Bin 568 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 35 bin 568 artarak 453 bin 751'e yükseldi. Bu araçların içinde en fazla otomobil bulunurken, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, özel amaçlı araç ve traktör de yer aldı. Amasya'da 141 bin 592, Tokat'ta 217 bin 559 ve Çorum'da ise 197 bin 111 araç trafiğe kaydedildi.

Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Yılında 35 Bin 568 Arttı
23.01.2024 - 12:04,
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Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 35 bin 568 artarak 453 bin 751'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla 453 bin 751 oldu. Samsun'da 2022 yılı sonunda 418 bin 183 olan taşıt sayısı, 2023 yılı sonunda 35 bin 568 artarak 453 bin 751'e yükseldi. 453 bin 751 taşıdın 222 bin 195'ini otomobil, 12 bin 411'ini minibüs, bin 603'ünü otobüs, 81 bin 978'ini kamyonet, 11 bin 627'sini kamyon, 61 bin 229'unu motosiklet, 946'sını özel amaçlı araç ve 61 bin 762'sini traktör oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 592, Tokat'ta 217 bin 559, Çorum'da ise 197 bin 111 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Yılında 35 Bin 568 Arttı - Son Dakika
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