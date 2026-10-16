Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı eylülde 2 bin 845 artışla 561 bin 782 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün 2026 Eylül ayı verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir yılda 35 bin 630 artarak 561 bin 782'ye ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla kentteki araç sayısı, bir önceki aya göre 2 bin 845 (yüzde 0,5), geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı. Samsun, Türkiye'deki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip oldu. Araçların yüzde 48,5'ini 272 bin 535 otomobil oluşturdu. Kentte ayrıca 103 bin 562 motosiklet, 91 bin 235 kamyonet, 66 bin 15 traktör, 12 bin 719 kamyon, 12 bin 553 minibüs, bin 791 otobüs ve bin 372 özel amaçlı taşıt bulunuyor. Samsun'da eylül ayında 15 bin 4 aracın devri yapıldı.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı eylülde bir önceki aya göre 153 bin 356, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 milyon 44 bin 972 artarak 35 milyon 65 bin 235'e yükseldi.