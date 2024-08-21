Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Temmuz Ayında 478 Bin 372 Oldu

Ekonomi

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 478 bin 372 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye genelinde 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Samsun'da da taşıt sayısı geçen aya göre 4 bin 443 arttı. Samsun'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 478 bin 372 oldu. Bunun 231 bin 541'i otomobil, 12 bin 371'i minibüs, bin 631'i otobüs, 84 bin 150'si kamyonet, 11 bin 767'si kamyon, 73 bin 187'si motosiklet, 989'u özel amaçlı araç, 62 bin 736'sı ise traktörden oluştu.

Samsun'da Temmuz ayında 15 bin 7 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN