Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 467 Bin 250 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 467 Bin 250 Oldu

Samsun\'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 467 Bin 250 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 467 bin 250 oldu. Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların 227 bin 546'sını otomobil, 12 bin 387'sini minibüs, bin 629'unu otobüs, 83 bin 348'ini kamyonet, 11 bin 726'sını kamyon, 67 bin 367'sini motosiklet, 973'ünü özel amaçlı, 62 bin 274'ünü ise traktör oluşturdu.

21.05.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 467 bin 250 oldu.

TÜİK, 2024 Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690'a çıktı.

Samsun'da taşıt sayısı 3 bin 406 arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 406 artarak 467 bin 250 oldu. Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların 227 bin 546'sını otomobil, 12 bin 387'sini minibüs, bin 629'unu otobüs, 83 bin 348'ini kamyonet, 11 bin 726'sını kamyon, 67 bin 367'sini motosiklet, 973'ünü özel amaçlı, 62 bin 274'ünü ise traktör oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Türkiye, Samsun, Ulaşım, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 467 Bin 250 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 14:15:36. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 467 Bin 250 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement