Samsun'da Üretilen Cerrahi Aletler 80 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'da Üretilen Cerrahi Aletler 80 Ülkeye İhraç Ediliyor

Samsun\'da Üretilen Cerrahi Aletler 80 Ülkeye İhraç Ediliyor

Türkiye'de cerrahi alet üretiminde lider olan Samsun'da faaliyet gösteren 40'tan fazla firma, ürünlerini Amerika, Avrupa ve diğer 80'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Samsun'da üretilen ortopedik protezler, cerrahi aletler, röntgen cihazları ve diğer tıbbi malzemeler, ihracatın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Samsun'daki medikal sanayi, ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmış ve ihracata büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Samsun'da üretim yapılan bu ürünlerin kalitesini görmek isteyen ziyaretçiler de şehre çekilmektedir.

12.07.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de cerrahi alet üretiminde ilk sırada bulunan Samsun'da 40'dan fazla firmada üretilen ürünler Amerika ve Avrupa'nın da bulunduğu 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada cerrahi alet üretiminde 3. sırada bulunan Samsun'da üretilen ortopedik protezler, işitme cihazları, cerrahi aletler, cerrahi aspiratörler, röntgen cihazları, ameliyat masaları, ameliyat lambaları, tıbbi gaz sistemleri, anestezi cihazları, ortopedik onarım malzemeleri, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, kardiyopleji setleri ve kanülleri, buhar ve kuru hava sterilizatörleri, stent, kateter ve sondalar, şırıngalar, iğneler, tıbbi maskeler, oksijen verme cihazları, odyometri cihazları, ameliyat ve muayene eldivenleri, ameliyat iplikleri, ameliyat örtüleri, diş hekimliği onarım malzemeleri gibi birçok malzeme ihracata çok ciddi katkı sağlıyor.

Samsun'daki medikal sanayi ile ilgili bilgi veren Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, "Samsun'daki medikal sektör, ülkemizin özellikle cerrahi alet, bunların ek parçaları, steril konteynerler ve diğer malzemeler konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmış durumdadır. İhracata çok ciddi katkı sağlamaktadır. Samsun'dan 80 ülkeye tıbbi cihaz ve malzeme ihracatı yapılmaktadır. Burada önde ülkeler Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Avrupa ülkeleri ve Türk cumhuriyetleridir. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkeler ve diğer Afrika bloğu ülkelerine Samsun'dan çok ciddi ihracatımız bulunmaktadır. Sektörün aynı zamanda bir faydalı tarafı da şudur: Samsun'da bu ürün ve malzemelerin üretiliyor olması hem ülke genelinde hem de dünya genelinden ziyaretçileri Samsun'a çekmektedir. Fabrikalarda ürünlerin nasıl yapıldığını ve kalitesini görmek isteyen hem hastane idarecilerimiz, satın alma müdürleri ve hekimlerimiz Samsun'u dönem dönem ziyaret ederek hem müzemizde ürünleri görmekte hem de fabrikalarımızda ürünleri görerek oradan seçim yapmaktadırlar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Üretilen Cerrahi Aletler 80 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Üretilen Cerrahi Aletler 80 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement