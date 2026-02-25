Samsun'da Yasa Dışı Avcılığa Dronlu Müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Samsun'da termal dronla gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı avcılık yapan 13 kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Termal dron destekli koruma kontrol faaliyetleri kapsamında, yaban hayatına yönelik yasa dışı müdahalelere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"(Samsun'da) Termal dronla yapılan kontrollerde yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 13 kişi tespit edilerek ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Teknolojik imkanları kullanarak yaban hayatımızın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."