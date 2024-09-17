Samsun'dan Tıbbi Sülük İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'dan Tıbbi Sülük İhracatı Artıyor

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2024'te Samsun'dan 97 kg tıbbi sülük ihraç edilerek 9 milyon TL gelir elde edildi.

17.09.2024 09:47
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Samsun'dan tıbbi sülük ihracatı

2024 yılında 97 kilo tıbbi sülük ihraç edildi, 9 milyon TL gelir sağlandı

SAMSUN - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2024 yılında bugüne kadar 97 kilogram tıbbi sülük ihracatı yaptık. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu'ya sülük ihracatı yapıyoruz" dedi.

Varis, tendon, damarsal sorunlar, kronikleşmiş eklem ve kas hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan tıbbi sülükler Samsun'un Terme, Kavak ve Bafra ilçelerinde bulunan tesislerde üretiliyor. 2023 ve 2024 yılında üretilen tıbbi sülüklerle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun su ürünleri açısından yoğun potansiyele sahip illerimizden bir tanesidir. Bu potansiyelin içerisinde balık unu ve balık yağı dışında tıbbi sülük üretimi ile ilgili bir üretimiz var. Tıbbi sülük alternatif tıpta çok kullanılıyor. Damar rahatsızlıklarında, kalp rahatsızlıklarında, pis kanın alınması noktasında bir alternatif tıp yapılmaktadır. Samsun'da kapasitemize baktığımızda bin 500 kilogramlık, 1 buçuk milyon adetlik kurulu kapasitemiz var. Kavak ilçemizde 250 bin adetlik, Bafra ilçemizde 100 bin adetlik yani 100 kilogramlık bir kapasitesi olan üretim tesislerimiz mevcuttur. Sülükler akvaryumlarda, kutularda, değişik bidonlarda ve aynı zamanda toprakta da üretilmektedir" diye konuştu.

2023 yılında 47 kilogram tıbbi sülük ihracatının olduğunu açıklayan Sağlam, "Genelde üretimlerimiz yurt içinde alternatif tıpta kullanılmaktadır. 2024 yılında da bugüne kadar 97 kilogram ihracat yaptık. Diğer üretimlerimizde yurt içinde tüketilmektedir. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri Almanya ve Hollanda ile Uzak Doğu ülkelerine sülük ihracatı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

2024 yılında sülük ihracatından 9 milyon TL gelir elde edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'dan Tıbbi Sülük İhracatı Artıyor - Son Dakika

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