Samsun Fındıkta Türkiye 1\'incisi Oluyor

SAMSUN (İHA) – Zirai don ve zararlılar Türkiye'de birçok fındık bahçesini olumsuz etkilerken, bu durumdan daha az etkilenen Samsun, tarihinde ilk kez fındık üretiminde ülke birincisi olacak.

Fındık üreten tüm iller tahmini fındık rekoltesini paylaştı. Zirai don dolayısıyla özellikle 500 rakımın üstündeki bahçelerdeki fındıklar büyük zarar görürken, fındık bahçelerinin yüzde 80'i 500 rakımın altında olan Samsun ise bu durumdan az bir zararla çıktı. Uzun yıllardır fındık üretiminde 1. sırada yer alan Ordu'da geçen sene 202 bin ton olan rekolte bu sene 64 bin 149 tona düşmesi öngörülürken bu durum 91 bin 456 ton rekolte bekleyen Samsun'u tarihte ilk kez fındıkta birinci il yapacak.

"Samsun fındık üretiminde ilk kez Türkiye 1'incisi olacak"

Konu hakkında bilgi veren Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Yeni açıklanan rekolte tahminleri ile birlikte Samsun tarihinde ilk kez fındık üretiminde 1'inci sıraya yükselecek. Fındık üretiminde geçen yıla oranla yüzde 20 bir düşüş bekleniyor ama dondan dolayı diğer illerde fındıkta büyük kayıplar oldu. Çünkü fındık üreten diğer illerdeki bahçelerin büyük kısmı 500 rakımın üzerinde bulunuyor. Onlar zirai dondan çok zarar gördüler. Samsun'un fındık bahçelerinin yüzde 80'i ise 500 rakımın altında olduğu için rekoltemizde az düşüş yaşandı. Diğer iller zirai dondan çok etkilendiğinden Türkiye'de bu yıl ilk kez Samsun fındık rekoltesinde birinci olacak. Bu da TÜİK açıkladıktan sonra resmiyet kazanacak" dedi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişimi

Öte yandan Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşanacağı öğrenildi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın Gaziantep'e, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz'ın da Samsun'a atanacağı öğrenildi. Bu konu hakkında bilgi veren Kemal Yılmaz, "Samsun'a atandığım bilgisi geldi. Şu an Ankara'da toplantıdayız. Göreve ne zaman başlayacağımız ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi" diye konuştu. İbrahim Sağlam ise atama konusu hakkında, "Atamayla alakalı resmi bir yazı gelmedi. Ankara'da toplantıdayız. Yakında Samsun'a geleceğim ve konu o zamana kadar netleşir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN