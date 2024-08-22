Samsun Fırın İşçileri Derneği Başkanı: Ekmeğe zam var, işçiye yok

Ekonomi

Samsun Fırın İşçileri Derneği Başkanı Hasan Keskin, ekmek zammında diğer giderlerin dışında işçi maliyetlerini bahane olarak gösterenlere "İşçi maliyetlerinin fazla olduğunu söylüyorlar ama Samsun'da çoğu fırın 800 lira yevmiye veriyor. Bunun neresi fazla? Ekmeğe zam var, işçiye yok" diye tepki gösterdi.

Samsun'da ekmeğe gizli zam yapılarak gramajı düşürülmüş ancak fiyatı aynı kalmıştı. Yapılan bu zammın nedenlerinden birisi de işçi maliyetlerinin artmasından kaynaklandığı iddiaları üzerine açıklamada bulunan Samsun Fırın İşçileri Derneği Başkanı Hasan Keskin, "Fırın işçilerinin sesi olarak maliyetlerin arttığını söylüyorlar ama fırın işçisine zaten para vermiyorlar. Ekmeğin gramını azaltıyorlar ama fırın işçisinin hakkını vermiyorlar" dedi.

"Fırın işçisi perişan durumda"

Ekmeğe yapılan zammın işçiye etki etmediğine dikkat çeken Keskin, "Ekmeğe yapılan zam sebeplerinden biri de fırın işçisi maliyetlerinin arttığını söylüyorlar ama işçiye kaç para veriyorlar? Fırıncı para kazanamıyor. Kime ne veriyor da para kazanamıyorlar? Çoğu fırın işçiye 800 lira yevmiye veriyorlar. Fırıncı para kazanamıyor, maliyetlerin arttığını söylüyorlar. Yani işin aslı fırın işçisine insan gibi yaşayacak ücret vermiyorlar. Bir fırıncı ustasına şu an verilen maaş 24 bin lira!? Sadece Çarşamba'da 5-6 fırın var işçiye bin lira yevmiye veren. O da bizim derneğimizin gücü ve desteği ile veriyorlar. Sonra o diğer fırın sahiplerinin 'fırın işçisine ayda 24 bin lira veriyorum, zarar ediyorum' diyorlar. İşçi maliyetlerinin fazla olduğunu söylüyorlar. Bunun neresi fazla? Samsun'da da bu problemler var. Bizler dernek olarak adeta meydan okuyor, haykırıyorum. O ateşin önünde bu sıcaklarda 24 bin liraya usta mı çalışır? Vasıfsız bir inşaat elemanı bile 60 bin lira ücret alıyor. Bugün emekli bir usta 900 liraya çalışıyor. Bunun neresinde maliyet fazlalığı var? Sigorta yok, tazminat yok. Fırın işçisi perişan durumda" şeklinde konuştu.

"Ekmeğe zam var, işçiye yok"

200 gram ekmeğin çok ufak olduğunu, bundan dolayı vatandaşın ağız tadıyla ekmek yiyemeyeceğini belirten Hasan Keskin, "Fırın işçisinin pazara çıkacak parası yok. Biz bunu iddia ediyor, fırın işçisi batmış durumda diyoruz. Ekmeğin gramını azaltıyorlar ama fırın işçisinin hakkını vermiyorlar. Ekmeğe zam var, işçiye yok. Keşke ekmek 15 lira olsaydı gramı düşmeseydi. 200 gram ekmek çok ufak. Şu an hem işçilik arttı hem de ekmeğin kalitesi düştü. Vatandaşımız 250 gramken damak tadıyla bir ekmek yiyordu, bir ekmek iki kişiye yetiyordu. Şimdi yiyemeyecek. Yemesi bir yana içi boş damak tadı olamayan ekmek vatandaşa da büyük ayıptır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN