Samsun için yeni çevreci terminal önerisi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun için yeni çevreci terminal önerisi

Samsun için yeni çevreci terminal önerisi
25.06.2025 16:17
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SAMSİAD, Samsun-Çarşamba Havalimanı için modern, tematik ve çevreci bir terminal tasarlanmasını önerdi.

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın mevcut terminal binasının hem kapasite hem de işlevsellik açısından yetersiz kaldığını belirterek, kentin kimliğini yansıtan tematik ve çevreci bir terminal yapılması için çağrıda bulundu.

SAMSİAD tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, yeni yapılacak terminalin yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Samsun'un vitrin yüzü olması gerektiği ifade edildi.

SAMSİAD'ın değerlendirmesinde, Samsun'a gelen ziyaretçilerin büyük bölümünün hava yolunu tercih ettiği, buna karşın mevcut terminalin bu ilgiyi karşılamada yetersiz kaldığı ifade edildi.

"Samsun'un kimliğini yansıtan bir terminal tasarlanmalı"

SAMSİAD, önerdiği yeni terminalde şu özelliklerin bulunmasını tavsiye etti:

"Geniş ve konforlu bekleme alanları, farklı uçuşlara aynı anda hizmet verebilecek modern kapı sistemleri, kaliteli kafe ve restoranlar, lounge hizmetleri, CIP ve VIP salonları, yüksek teknolojili güvenlik ve yönlendirme sistemleri. Ayrıca terminalin mimarisi içinde, Bandırma Vapuru, Milli Mücadele ruhu ve Kızılırmak Deltası, Şahinkaya Kanyonu gibi doğal zenginlikleri tanıtan tematik alanlar ve dijital ekranlar yer almalı. Böylece yolcular, Samsun hakkında unutulmaz bir ilk izlenimle karşılanmalı."

"Çevreci ve erişilebilir tasarım ön planda olmalı"

Yeni terminalin sadece modern değil, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirten SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, önerilerini şöyle sıraladı:

"Güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemleri gibi yenilenebilir enerji altyapısı, enerji verimliliği sağlayan mimari çözümler, engelli bireyler için engelsiz tasarım."

"Tramvay hattı havalimanına uzatılmalı"

Şehir içi ulaşımın güçlendirilmesi için mevcut tramvay hattının havalimanına kadar uzatılması gerektiği vurgulandı. Bu entegrasyon sayesinde havalimanına çevreci, konforlu ve çağdaş bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

SAMSİAD'ın açıklamasında, Samsun Havalimanı'nın yılda yaklaşık 1,5 milyon yolcuya hizmet verdiği ve gelişmiş seyrüsefer sistemleri sayesinde bölgedeki en güvenli iniş noktalarından biri olduğu ifade edildi. BAYKAR, Cherry, MKE gibi büyük yatırımların bölgeye gelişiyle yolcu sayısında ciddi artış beklendiği de vurgulandı.

"Bu proje katılımcı bir süreçle yürütülmeli"

Eldemir devlet yetkililerinin yeni terminal için çalışmalara başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, sürecin sadece teknik değil, katılımcı bir anlayışla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Yolcuların, iş insanlarının, havayolu firmalarının, yer hizmeti sağlayıcılarının, turizm ve kültür yetkililerinin görüşlerinin alınarak ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Eldemir açıklamasını şöyle tamamladı:

"Samsun'a ve bölgemize yakışan, örnek gösterilecek, geleceği kucaklayan bir terminal için birlikte çalışmalıyız. Şehrimizin vizyonunu ve potansiyelini yansıtacak bu büyük adımı hep birlikte atmak istiyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Turizm, samsun, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

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