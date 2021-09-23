Samsun kentsel dönüşümle yenileniyor

Samsun'un Canik ilçesinde Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 77 dönümlük alanda başlayan inşaat çalışmalarının yüzde 45'i tamamlandı. Çalışmalar kapsamında kaba inşaat ve duvar imalatları bitirildi. 7 bloğun da bir ay içerisinde teslim edileceği belirtildi. Projede 487 adet 2 + 1, 189 adet 3 + 1, toplam 45 adet blok, 698 adet bağımsız bölüm, 2 adet otopark ve bir adet cami yer alacak.

"Bizim sevdamız hizmet"

Canik Yeni Mahalle Şehri Bahçe Kentsel Dönüşüm projesinde inşaatın hızla devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda inşaatın yüzde 45'i tamamlanmış durumda. Bu proje Soğuksu ve Gaziosmanpaşa'daki dönüşümü de başlatan rezerv alanı olacak. Bu açıdan oldukça önemli. Çok çalışarak, üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bizim bu şehre hizmet sevdamız var. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda merkezden en uzaktaki mahallelerimize doğru yatırımları götürüyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerle Türkiye'nin en başarılı belediyesi olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz" dedi.

698 konut inşa ediliyor

698 konutun inşa edildiği Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yaşam alanları, spor, eğitim ve kültür merkezleri, camisi ve otoparklarıyla Samsun'a değer katacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Demir, "Yeni Mahalle'deki projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Canik Belediyemiz ile beraber Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin de desteğini alarak başladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sorumluluğunda hayat buluyor. Enfes bir mahalle ile birlikte Şehri Bahçe Konutları'nı Samsun'a kazandırıyoruz. Şu anda burada yepyeni bir şehir inşa ediliyor" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümde de Türkiye'nin en başarılı belediyesiyiz"

Yaptıkları hizmetlerin toplumun her kesimine hitap ettiğini ve vatandaşların daha güzel bir ortamda yaşaması için çalıştıklarını da belirten Başkan Demir, "Tarihi kimliğini koruyarak, şehrimizi yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında da Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en başarılı belediyesiyiz. Gelişen dünya ölçeğinde ülkeler de, şehirler de, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık 'cazibe' faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz, her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. İşte biz Samsun'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hamleleriyle hep birlikte Samsun'u yenilemeye ve büyütüp geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN