Samsun Kültür Yolu Festivali'ne Teşekkür - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Kültür Yolu Festivali'ne Teşekkür

Samsun Kültür Yolu Festivali\'ne Teşekkür

Samsun Kültür Yolu Festivali'ne katılan Samsunlu zanaatkarlar, festivalin şehre sağladığı katkılardan dolayı ilgililere teşekkür etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası El Sanatları Sergi ve Atölye Etkinlikleri'nde Samsun'dan birçok sanatçı yer aldı. Sanatçılar, bu tür etkinliklerin daha da çoğalmasını ve gelecek yıllarda devam etmesini temenni etti.

18.07.2024 13:48
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Samsun Kültür Yolu Festivali Uluslararası El Sanatları Sergi ve Atölye Etkinlikleri'ne katılan Samsunlu zanaatkarlar, festivalin şehre sağladığı katkılardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Bu yıl Samsun'da ilk kez 08-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu El Sanatlarını Geliştirme ve Yaşatma Derneği(ANELSANDER) iş birliğinde Tütün İskelesi'nde 30'u aşkın sanatçının katılımıyla "Uluslararası El Sanatları Sergi ve Atölye Etkinlikleri" gerçekleştirildi. Bu etkinliklere Samsun'dan; somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı belgesi bulunan sanatçılar Yüksel Korkmaz (ahşap işleri), Mithat Özcan (Çarşamba ayakkabısı), Leyla Şen Keskin (kazaziye örücülüğü), Nuran Güngör (zembil örücülüğü), Beyhan Yaşıyan (sepet örücülüğü) ve Saniye Akman (iğne oyacılığı) katıldı.

Etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür eden Samsunlu zanaatkarlar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliği taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin; ülkemizin uluslararası marka değerine katkıda bulunmanın yanı sıra geleneksel sanatlarımızın korunması, yaşatılması ve doğru bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili olarak da önemli bir misyon üstlendiğini söyleyebiliriz. 9 günlük Samsun Kültür Yolu Festivali süresince Tütün İskelesi'nde çevresinde kurulan stantlarımızı binlerce vatandaşımız ziyaret etmiştir. Bu festival; ustası olduğumuz sanat dallarını tanıtmak, elde etmiş olduğumuz ürünlerimizi sergilemek, farklı illerden ve ülkelerden sanatçılarla tanışarak kültürel birikimimizi ve becerilerimizi artırmak açısından bize oldukça fayda sağlamıştır. Bu tür etkinliklerin tüm yıla yayılacak şekilde daha da çoğalmasını ve gelecek her yıl artarak devam etmesini temenni ederiz" dediler.

Sanatçılar, kendileri için tüm imkanlarını seferber eden kurum ve kuruluşlara da teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Kültür Yolu Festivali'ne Teşekkür - Son Dakika

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