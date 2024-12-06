Samsun Kültürel Miras Tespiti Toplantısı

Ekonomi

Samsun Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulu düzenlediği toplantıda, 7 kültürel unsurun ilgili tespit formları düzenlenmesi ve ulusal envanterde yer alması amacıyla çalışma başlattı.

Samsun İli Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Kurulu toplandı. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde toplantı salonunda, İl Müdürü Cemal Almaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne Samsun'u temsilen girebilecek kültürel unsurların tespitine yönelik görüşmeler yapıldı.

Yapılan toplantıda, 2025 yılı içerisinde 'Bafra pidesi', 'Terme pidesi', 'Çarşamba pidesi', 'mani söyleme geleneği', 'uğut pekmezi', 'susuz bezi dokuma geleneği' ve 'bıçakçılık' adlı kültürel unsurlar ile ilgili tespit formları düzenlenmesi ve ulusal envanterde yer alması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmesi hususunda karar alındı.

Kurulun bugüne kadar yaptığı çalışmalar doğrultusunda 22 kültürel unsurun ulusal envantere girdiği, 1 kültürel unsurun ise değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. - SAMSUN