Samsun SMMMO, Bölgenin En Büyük Odası Olduğunu Belirtti

Ekonomi

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Dilaver Öğütcü, bin 55 üye sayısı ile bölgenin en büyük odası olduklarını belirterek, "Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı sunmaktadır" dedi.

Başkan Dilaver Öğütcü, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ile faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması için 1-7 Mart tarihinin 'Muhasebe Haftası' olarak kutlandığını söyledi. Öğütcü, Samsun SMMMO olarak her yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan, ilişkili kurum ziyaretleri ve ilçe programları ile devam eden haftaya '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de ilave ederek kutlamaları bu tarihte sonlandırdıklarını ifade etti.

"Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı sunmaktadır"

Samsun SMMMO Başkanı Dilaver Öğütcü, Türkiye'de 125 bin 516 serbest muhasebeci mali müşavir ile 5 bin 74 yeminli mali müşavirin TÜRMOB çatısı altında hizmet vermekte olduğunu, Samsun odasının ise bin 55 üye ile bölgenin en büyük odası olduğunu kaydetti. Öğütcü, "Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için kaliteli hizmet sunarak, ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Odamız, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur, Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyan ve bildirimlerin, hazırlanması, gönderimi, meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, KGK, BDDK, SPK, EPDK, KOSGEB ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar, meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı sunmaktadır" diye konuştu.

Odaların, dijital dünyada da etkili bir şekilde yer aldığını söyleyen Öğütcü, hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören meslek mensuplarının ve mali müşavirlik mesleğinin çözüm bekleyen önemli sorunlarının bulunduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN