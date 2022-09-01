Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında

01.09.2022 14:07
Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, bir yıl önce iş dünyasına kazandırılan yeni hizmet binasının hizmete girmesinin 1'inci yılını pasta keserek kutladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, bir yıl önce iş dünyasına kazandırılan yeni hizmet binasının hizmete girmesinin 1'inci yılını pasta keserek kutladı. Mecliste konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu hepimizin gururu. Büyük emek verdik. Verdiğiniz katkı ve destekler için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun TSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesi Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Tülay Barulay, YEDAM'da verilen hizmetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Büyük emek verildi"

Sözlerine 1 yıl önce hizmete alınan oda hizmet binası hakkında başlayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bugün bizler için oldukça anlamlı bir gün. Geçen yıl 31 Ağustos'ta sizlerin oluru ve desteği ile camiamıza kazandırdığımız yeni hizmet binamızda üyelerimize hizmet vermeye başladık. Üzerinden tam bir yıl geçti. Birinci yılımız kutlu olsun. Bu süreçte pek çok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu çatı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u Anadolu'da ilk kez Samsun'da halkla buluşturduk. TOBB Başkanımızı ve Türkiye'nin dört bir yanından camiamız mensuplarını ağırladık. Milletvekillerimizle istişareler yaptık. Pek çok ülkenin üst düzey temsilcilerini ağırladık. Üyelerimize daha donanımlı bir ortamda hizmet vermenin ve camiamızı daha prestijli bir ortamda temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu hepimizin gururu. Büyük emek verdik. Verdiğiniz katkı ve destekler için bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Yapılan eserler ortaya koyulan vizyonun sonucudur"

Yeni hizmet binası çatısı altında Samsun ve ülke adına daha güzel hizmetler vermek çalışmaya devam edeceklerini belirten Murzioğlu, "Şüphesiz son eserimiz olan hizmet binamızla birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak inisiyatif alarak şehrimize kazandırdığımız Fuar Kongre Merkezi, Lojistik Merkez, Metal Metroloji Laboratuvarı, Teknopark gibi yapılar Samsun'un kalkınması adına verdiğimiz gayretin somut eserleridir. Uzun yıllar şehrimiz kalkınmasına büyük katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. Şehrimizin yükselen ihracat rakamları, sektörlerimizin gelişimine destek veren bu yapılar, yürüttüğümüz pek çok proje camiamızdan aldığımız destek ve güven çerçevesinde sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz vizyonun sonucudur. Daha iyilerine hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Şüphesiz çıtayı yükseğe taşıdık ama referansımız çok güçlü. Bu duygu ve düşüncelerle yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip Odamızın tarihinde bir mihenk taşı olan yeni hizmet binamızda birinci yılımızı kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum" diye konuştu.

"Göğsümüz kabardı"

Murzioğlu konuşmasında ayrıca, Samsun'da görkemli bir törenle açılışı yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'e değinerek, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kilit öneme sahip dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin asırlık gururunu büyük coşkuyla kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapılarını Samsun'da açması bizler için büyük gurur vesilesi oldu.

Savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça, her yönden kendine yeterli olmadıkça, o ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Teknolojinin bu kadar kilit argüman olduğu günümüzde milli teknolojinin değeri şüphesiz tartışılmaz. TEKNOFEST KARADENİZ alanını ziyaret ettiğimde, teknolojik anlamda geldiğimiz noktayı çok daha iyi fark ettim. Atmosfer beni oldukça etkiledi ve bir o kadar da gururlandırdı. Çocukların, gençlerin ilgisi beni daha da çok mutlu etti. Gerçekten göğsümüz kabardı. Bu gururu bize yaşatan ve festivalde emeği geçen başta Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere herkese teşekkür ediyor, milli teknoloji üretmek adına gayret gösteren herkesi yürekten kutluyorum. Sizlerin de mutlaka etkinliğe gitmenizi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Samsunspor'a destek çağrısı

Konuşmasında tüm meclis üyelerine Samsunspor'a destek olunması çağrısında bulunan Salih Zeki Murzioğlu, "Sizin de bildiğiniz gibi Samsunspor'la üyelerimize yönelik bir protokol imzaladık. Değerli arkadaşlar Samsunspor hepimizin. Samsunspor'a geçmişte hemen hemen hepimiz katkıda bulunduk. Aramızda orada yöneticilik yapmış arkadaşlar da var. Allah razı olsun Yüksel Yıldırım takımı alarak şehrimizin markasına sahip çıktı. Bize düşen Samsunspor'a manevi destek vermek. Forma alarak, maça giderek, kombine ya da loca alarak takımımıza destek vermeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yıl önce hizmete giren yeni hizmet binası için pasta kesimi yapıldı. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik'te esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pendik'te esnaf ve sanayicilerle bir araya geldi Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Samsunspor, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:07:34. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement