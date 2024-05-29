Samsun TSO Başkanı Murzioğlu, yangında zarar gören iş adamlarına geçmiş olsun dileklerini iletti

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, önceki gün Merkez OSB'de çıkan yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü belirterek, zarar gören sanayici iş adamlarına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Samsun TSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Büyüklü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Murzioğlu, OSB'deki yangında fabrikası zarar gören işadamlarına geçmiş olsun mesajı verdi.

"Üzüntümüz büyük, yeniden eski günlerine döneceklerine yürekten inanıyorum"

Başkan Murzioğlu, sözlerine geçen gün Tekkeköy ilçesindeki Merkez OSB'de yaşanan yangın felaketine değinerek başladı. Yangın felaketiyle birlikte çok büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Hepinizin bildiği üzere önceki gün Samsun Merkez OSB'de çok büyük bir yangın felaketi yaşadık. Yumoş Yatak, Gelişen Yatak, Alemdar Soğutma ciddi derecede büyük hasar aldı. Yüzlerce kişinin istihdam edildiği, şehrimiz için çok büyük kıymeti olan, ailelerin yıllardır büyük emek ve umutla büyüttüğü arkasında çok büyük hikayeler olan işletmeler çok ciddi hasar aldı. Çok üzgünüz. Haberi alır almaz ben de oraya gittim. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz herkes oradaydı. İnanın Ordu'dan dahi itfaiye araçları geldi. Zarar çok büyük. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Biliyorsunuz bu tarz yatırımlarda sigorta maalesef olamıyor. Dilerim bunu da çözüme kavuştururuz. Bu büyük felaketten etkilenen Meclis Üyelerimiz Erkan Yavuzel, Murat Alemdar ve Gelişen Yatak'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. En kısa sürede toparlanmalarını diliyorum. Çok zor, hele ki bu ekonomik ortamda daha da zor. Ama deneyimleri var. Bizlerin de desteğiyle, yeniden eski günlerine döneceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmasında eski Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un adının Samsun Lojistik Merkezi'nin önünde yer alan bulvara verilmesiyle ilgili de konuşan Murzioğlu, "2010-2014 yılları arasında Samsun Valisi olarak görevini üstlenen Sayın Hüseyin Aksoy'un önderliğinde ve birleştiriciliğinde şehrimiz için çok güzel yatırımlara imza atma imkanına kavuştuk. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Lojistik Merkez ve dahası Odamız yeni hizmet binasında çok büyük emeği ve mesaisi olan Sayın Valimizin adının şehrimizde yaşamasını çok istedik. Bunun için Samsun Büyükşehir Belediyesine, Samsun Lojistik Merkezin önünde yer alan bulvara Sayın Hüseyin Aksoy'un adının verilmesi için talepte bulunduk. Talebimizi uygun gören, kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan nezdinde tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sayın Aksoy'a şehrimize kazandırılmasına öncü olduğu bu kıymetli projeler için bir kez daha şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Oda faaliyetlerini anlattı

Oda faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Murzioğlu, "Haziran ayında yine sizin talebiniz olan Türk Ticaret Merkezlerinin Tanıtım Programını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ihracat bizim öncelikli konularımız arasında. Buna ilişkin pek çok faaliyet yürütüyoruz. Sıklıkla ihracat elemanı yetiştirme ya mevzu ihracat danışmanlarını geliştirmek adına eğitimlerimiz oluyor. Geçtiğimiz hafta KOSGEB işbirliğiyle Avrupa İşletmeler ağı Projesi kapsamında Uygulamalı Dış Ticaret Eğitim Programını tamamladık. Bu anlamda programlarımız devam edecek. Bir diğer önem arz eden, rekabette belirleyici olacak konu ise hiç şüphesiz Yeşil Mutabakat-Karbon Düzenlemesi konusu. Bu hususta da 13 Haziran'da 'Sanayide Yeşil Zirve' başlığı altında döngüsel ekonomiye geçiş, sürdürülebilirlik, sınırda karbon mekanizması, yeşil dönüşümün finansmanı gibi çok önemli konuları uzmanlardan dinleme bu hususta onlarla iletişim kurma imkanı yakalayacağız. Bu şu an bize uzak bir konu gibi gelse de hazırlıklı olmamız hatta çok daha önce mesafe kat etmiş olmamız gereken bir konu. Ayrıca, önümüzdeki hafta gündemimizde Türkiye'de dijitalleşme konusunda çözümler üreten, destek veren pek çok girişimin bir arada olduğu Akıllı KOBİ Samsun konferansına Oda olarak ev sahipliği yapacağız" şeklinde konuştu.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasını ardından sona erdi. - SAMSUN