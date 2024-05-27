Samsun TSO'dan Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun TSO'dan Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi

Samsun TSO\'dan Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde KOSGEB iş birliği ile düzenlenen 'Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi'ne katılanlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eğitimde, dış ticaret ile ilgili temel bilgilerden hedef pazar tespitine kadar birçok konu uygulamalı olarak anlatıldı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, eğitimin amacının KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışına pazarlarına açmak olduğunu belirtti.

27.05.2024 13:24
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde KOSGEB iş birliği ile düzenlenen "Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi"ne katılanlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, proje ortaklarından KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü ile birlikte iş dünyasının temsilcilerine yönelik "Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi" düzenlendi. Deneyimli Eğitmen Hakan Akın, dört gün boyunca süren programda, kursiyerlere, dış ticaret ile ilgili temel bilgilerden hedef pazar tespitine kadar, "Dış Ticarete Giriş", "Dış Ticaret Sözleşmeleri", "İhracatta Pazarlama Satış Teknikleri", "Ödeme Yöntemleri ve Kambiyo" gibi birçok başlığı uygulamalı olarak anlattı. İlginin oldukça fazla olduğu eğitim sonunda ise düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları verildi.

"Amaç KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak, yurt dışına pazarlarına açmak"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. KOSGEB de bizim proje ortağımız. İhracat, oda olarak çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şehrimizin ihracat potansiyelini daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Birçoğunuz ihracat yapmak istiyor ancak akıllarında bazı sorular var. Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına ve firmalarımızda çalışanlar için çok faydalı ve yararlı bir eğitim oldu. Oda olarak, ihracatın gelişmesi adına verdiğimiz belge hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda projeler de yürütmeye devam edeceğiz. Amacımız, firmalarımızın dış ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasıdır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun TSO'dan Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimi - Son Dakika

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