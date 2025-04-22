Samsun TSO Kalite Belgesini Yeniledi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun TSO Kalite Belgesini Yeniledi

Samsun TSO Kalite Belgesini Yeniledi

Samsun TSO, TSE denetimleri sonrası TS EN ISO 9001:2015 kalite belgesini üç yıl süreyle yeniledi.

22.04.2025 14:19
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi' TSE uzmanlarınca yapılan denetimlerinin ardından tekrar yenilendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın mevcut olan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi-Genel Şartlar Standartları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarınca yapılan tetkiklerin ardından yenilerek, geçerliliği uzatıldı. Samsun TSO'nun belgelerin tekrar değerlendirilip, üç yıl süre ile yenilenmesinin ardından belge takdim töreni düzenlendi. Yeniden düzenlenen belge TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı tarafından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na takdim edildi.

Kaygı'dan devamlılık vurgusu

Törende konuşan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın kalite yönetim ve müşteri yönetim sistemlerini uzun yıllardan beri başarı ile yerine getirdiğini belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu nezdinde emeği geçenleri tebrik ederek kutladı. Kalite sisteminin kurulmasından çok, devamlılığının önemli olduğuna vurgu yapan Kaygı, "Standardizasyon ve kaliteye önem vermek, gelişimi için yatırım yapmak; uzun soluklu rekabete dayanıklı kurum ve kuruluşlara ülke olarak sahip olmamızı sağlıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası da kalite sistemlerini sürekli geliştirip üyelerinin hizmetine sunarak, bu yolda emin adımlarla ile ilerlemeye devam ediyor. Odamıza bu konuya verdiği ehemmiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet kalitesi planlı ve programlı şekilde devam ediyor

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da yaptığı konuşmada, denetimi başarıyla geçerek belgeyi tekrar almalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, "Ulusal ve uluslararası uygulanan Kalite ve Müşteri Yönetim Sistem Standartları uzun yıllardır Odamız tarafından başarı ile uygulanmakta. Bu tarz çalışmaların dönemsel değil, uzun soluklu ve sürdürülebilir olması çok önemli. Kalite yönetim sistemi ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak en önemli temel kalite politikamız olmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çalışma arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun TSO Kalite Belgesini Yeniledi - Son Dakika

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