Bafra Ovası'nda kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor

26.08.2022 12:38
Bafra Ovası'nda kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda 24 bin dekar alanda üretimi yapılan kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda 24 bin dekar alanda üretimi yapılan kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bafra Ovası'nda yaklaşık 24 bin dekar alanda ekimi yapılan kapya biberin hasadı devam ediyor. Bu sene ekiliş alanlarının az olması nedeniyle tarlada kilosu 6 ila 8 liradan işlem gören kapya biber fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yeşilyazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Aslan Bıyık, "Verim de fiyatlarımız da güzel. Kilosu 6 ila 8 lira arası. Doğu illerine gönderiyoruz. Talep var. Bu sene sadece Bafra'da değil Türkiye genelinde ekiliş az. Fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü güler" dedi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Geçen sene biber ekimi fazlaydı. Bu sene ise biberde ekim az, talep çok. Bu nedenle kilosu 6 ila 7 lira. Bafra'nın bir pazarı var. İskenderun, Hatay, Mersin gibi yerlere Bafra'dan salçalık biber gidiyorsa bunu değerlendirmemiz lazım. Gelecek yıllarda üreticilerin mağdur olmamaları için elimizden geldiği kadar üzerimize düşeni yapacağız. Bafra bir tarım şehri. Kapya biberi salçada 1 numara" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda kapya biber üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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