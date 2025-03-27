Samsun'un Dış Ticareti 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Samsun'un Dış Ticareti 2025'te Artış Gösterdi

Samsun\'un Dış Ticareti 2025\'te Artış Gösterdi

Samsun, Ocak-Şubat'ta 263 milyon dolar ihracat, 232 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

27.03.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'dan 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 'faaliyet illerine göre' toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık ihracat, 232 milyon 893 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2025 yılı Ocak-Şubat ayları dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da ise Şubat ayında ihracat 128 milyon dolar, ithalat 97,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet illerine göre ihracat

Samsun'dan faaliyet illerine göre Ocak ayında 113 milyon 997 bin dolar, Şubat ayında 149 milyon 822 bin dolar, toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ordu'dan Ocak'ta 58 milyon 244 bin dolar, Şubat'ta 50 milyon 907 bin dolar, toplamda 109 milyon 150 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Amasya'dan Ocak'ta 11 milyon 957 bin dolar, Şubat'ta 13 milyon 199 bin dolar, toplamda 25 milyon 156 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sinop'ta Ocak'ta 14 milyon 467 bin dolar, Şubat'ta 15 milyon 519 bin dolar, toplamda 29 milyon 986 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti.

İthalat rakamları

Samsun'da Ocak'ta 135 milyon 745 bin dolar, Şubat'ta 97 milyon 148 bin dolar, toplamda 232 milyon 893 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Ordu'da Ocak'ta 8 milyon 693 bin dolar, Şubat'ta 5 milyon 956 bin dolar, toplamda 14 milyon 649 dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Amasya'da Ocak'ta 9 milyon 425 bin dolar, Şubat'ta 6 milyon 205 bin dolar, toplamda 15 milyon 630 dolarlık ithalat yapıldı.

Sinop'ta ise Ocak'ta 911 bin dolar, Şubat'ta 689 bin dolar, toplamda 1 milyon 600 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'un Dış Ticareti 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:09:09. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'un Dış Ticareti 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement