Samsun\'un Su Ürünleri İhracatı %25 Arttı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2025 yılının ilk 6 ayında 42 milyon 190 bin 395 avro değerinde 6 milyon 921 bin 223 kilogram su ürünleri ihracatı yapıldığını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, Samsun'un deniz kıyısında olmasının, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını beraberinde getirdiğini kaydetti. Büyük deniz ve iç su potansiyelleri varlığının şehri su ürünleri konusunda ayrıcalıklı yaptığını işaret eden Sağlam, "Su Ürünleri yetiştiriciliği açısından zengin su kaynaklarına sahip olan genelde ülkemizin özelde Samsun ilinin bu potansiyelinin, yeni teknolojiler kullanılarak verimli bir şekilde değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan oldukça fazla önem arz etmektedir. Samsun ili su ürünleri konusunda stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, birikimleri, kullanılabilir dinamikleri ve modern kent kimliği ile bölgesinin belirleyicisidir" dedi.

"İhracat sayısı yüzde 25, ihraç edilen ürünlerin ağırlığı yüzde oranında 60 arttı"

Samsun'da avlanan Türk somonu, hamsi, deniz salyangozu ve levrek gibi ürünlerin Avrupa Birliği, Japonya, Rusya, Güney Kore, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Sağlam, ihracat rakamlarını şu şekilde paylaştı:

"2024 yılı ilk 6 ayında 292 ihracat gerçekleştirilmiş olup, toplam 4 milyon 290 bin 789 kilogram ve 22 milyon 248 bin 427 avro değerindedir.2025 yılı ilk 6 ayında ise ihracat oranında geçen seneye göre yüzde 25 artış gerçekleşmiş olup, 367 ihracat işlemi yapılmıştır. İhraç edilen ürünlerin toplam ağırlığı yüzde 60 oranında artarak 6 milyon 921 bin 223 kilogram olmuştur. Toplam bedel ise yaklaşık yüzde 90 oranında artış göstererek 42 milyon 190 bin 395 avro değerine ulaşmıştır."

"Sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemini vurgulayan İl Müdürü Sağlam, "Su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN