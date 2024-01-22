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Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi hizmete başladı - Son Dakika
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Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi hizmete başladı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme ilçesinin ilk sebze-meyve kurutma tesisi olan tesisin deneme üretimlerini tamamlayarak hizmete başladığını duyurdu. Tesis, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle hayata geçirildi. Tesisin bütçesi 5 milyon TL olup, bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet verecek. Ayrıca tesis, meyve ve sebzelerin kurutulmasının yanı sıra paketleme makineleriyle istiridye mantarı üretim çadırlarına da hizmet sağlayacak.

Samsun\'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi hizmete başladı
22.01.2024 - 12:21,
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, günde yaklaşık 1 ton üretim kapasitesine sahip, ilçenin ilk sebze-meyve kurutma tesisinin deneme üretimlerini tamamlayarak hizmete başladığını duyurdu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle alternatif tarımda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kılıç, tesisin toplam bütçesinin 5 milyon TL olduğunu söyledi. Kılıç, "Yüksek bir tarım potansiyeline sahip ilçemizde son dönemde mevsimsel değişiklikler ve alternatif tarım arayışları neticesinde özellikle cennet hurması ve diğer meyve sebze türlerinin kurutulmasıyla ilgili bir artış olduğunu tespit ettik. Yaptığımız ön çalışmalar sonrasında meyve sebze kurutma tesisi için DOKAP'a hibe başvurusunda bulunduk. Projemiz onaylandı ve 3 milyonluk hibe aldık. Biz de Terme Belediyesi olarak 2 milyon TL'lik eş finansman desteği sağlayarak, 5 milyon TL'ye tesisimizi hayata geçirdik" dedi.

Tesisin bölgedeki çiftçilere ve girişimcilere hizmet vereceğini kaydeden Başkan Kılıç, "Son dönemde özellikle cennet hurması kurutulmasına ve satılmasına yönelik ciddi bir çalışma var. Hemşerilerimiz kendi imkanları ile ve zor şartlar altında üretim yapmaya çalışıyor. Biz de bu açığı görerek böyle bir çalışmaya imza atma gereği duyduk. Meyve sebze kurutma tesisimizi inşa ettik. Deneme üretimleri tamamlandı. Günde yaklaşık 1 ton üretim kapasitemiz var. Başta ilçemiz olmak üzere komşu ilçelerdeki meyve ve sebzelerin kurutulması hedeflenmekte ve tarımsal ürünlerin taze tüketim vakti geçmeden ürüne değer katacak kuru ürün haline getirilecek. Yakın zamanda ilçemizde kurutulan meyve sebzeler başta ilimizdeki perakende ve toptan satış noktaları başta olmak üzere ülke geneline satışlara başlayacak. Kurutmanın yanında paketleme makinelerimizde kuruldu. Paketleme makinelerimiz aynı bölgede bulunan istiridye mantarı üretim çadırlarımıza da hizmet verecek. Ayrıca kendi meyve ve sebzelerini kurutmak isteyen tüm vatandaşlarımız da kurutma tesisimizden hizmet alabilecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Samsun'un Terme ilçesinde sebze-meyve kurutma tesisi hizmete başladı - Son Dakika


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