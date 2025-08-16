Samsun Valisi\'nden Terme OSB Genişlemesi Müjdesi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyet alanının 1 milyon metrekare daha artırılarak iki katına çıkarıldığını ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Vali Tavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Samsun'un "Kuzeyin Üretim Merkezi" ve "Karadeniz'in incisi" olarak sanayi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Genişleyen Terme OSB'nin, bu hedefler doğrultusunda "Türkiye Yüzyılı" ve "Samsun Yüzyılı" vizyonuna büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Tavlı, Samsun'da "Yeşil OSB" anlayışıyla çevreye duyarlı ve planlı sanayi bölgelerinde yerli ve yabancı yatırımcılara üst düzey altyapı ve destek hizmetlerinin kesintisiz sunulması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini de vurguladı.

Vali Tavlı, bu önemli gelişmenin Terme ilçesi, Samsun ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, projeye ve şehrin gelişimine destek veren başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bakanlara, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Tavlı, konuşmasını "Güçlü bilim-sanayi ve teknoloji, güçlü Samsun, güçlü Türkiye" sözleriyle tamamladı. - SAMSUN