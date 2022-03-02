Samsun ve çevre illerinde TÜFE yüzde 54,92 oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'nın dahil olduğu bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 10,67 artışla yıllık yüzde 54,92 oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de TÜFE yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgede ise TÜFE yıllık yüzde 54,92, aylık yüzde 10,67 arttı. İstatistiklerin paylaşıldığı verilerde ayrıca Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak dikkat çekerken, Samsun nüfusu 1 milyon 371 bin 274 kişi, Tokat nüfusu 602 bin 567 kişi, Çorum nüfusu 526 bin 282 kişi ve Amasya nüfusu 335 bin 331 kişi olarak paylaşıldı.

Samsun'da Ocak ayında 1558 konut satıldı

Türkiye genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı. Bu konutlardan Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut el değiştirdi. Tokat'ta 428, Çorum'da 569 ve Amasya'da da 273 konut satıldı.

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. Samsun'da Ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat'ta Ocak ayında ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum'da Ocak ayında ihracat 180 milyon dolar, ithalat 110,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya'da Ocak ayında ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN