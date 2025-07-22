Samsun Yurt Savunma IDEF 2025'te Yenilikleri Sergiledi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun Yurt Savunma IDEF 2025'te Yenilikleri Sergiledi

Samsun Yurt Savunma IDEF 2025\'te Yenilikleri Sergiledi
22.07.2025 14:00
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SYS Grup, IDEF 2025'te yedi platformda entegre savunma sistemlerini tanıttı, iş birlikleri vurgulandı.

Türk savunma sanayiinin lider oyuncularından Samsun Yurt Savunma (SYS Grup); İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan IDEF 2025'te CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla oluşturduğu bütünleşik ekosistem gücünü yedi ayrı platforma taşıdı.

SYS Grup, kurduğu başarılı iş birlikleriyle bütünleşik ekosisteminin ortaya çıkardığı ürünleri, Türk savunma sanayiinin platform üreticileriyle buluşturdu. SYS Grup'un mühendislik gücüyle geliştirilen savunma sistemleri, bu yıl IDEF 2025'te yedi farklı zırhlı kara ve deniz platformuna entegre edilmiş şekilde sergileniyor. Türk savunma sanayiinin öncü araç üreticileriyle kurulan stratejik iş birlikleri sayesinde, grup markaları olan CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in çözümleri farklı görev profillerine hizmet eden sistemlerle sahada yer buluyor.

Dünyanın önde gelen savunma sanayi buluşmaları arasında yer alan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), yurt içi ve dışından yoğun bir katılımla başladı. Fuarda, Türk savunma sanayiinde rol alan şirket ve kurumlar, uluslararası katılımcılar; üretip geliştirdikleri en modern güvenlik çözümlerini karar vericiler ve sektör profesyonellerinin beğenisine sundu. Türk savunma sanayiinin uluslararası alanda "ateşli silahlar" kategorisindeki en başarılı temsilcisi konumundaki SYS Grup, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla inşa ettiği birbirini tamamlayan bütünleşik ekosistem gücü ve bunun sonucunda ortaya çıkan başarılı örneklerle fuardaki yerini aldı.

Nurol Makina üretimi NMS YÖRÜK 4x4 taktik aracında, TRAKON 30 uzaktan komutalı silah sistemi ve VENOM LR orta kalibre top yer alırken; FNSS tarafından geliştirilen ZAHA Amfibi Zırhlı Hücum Aracı ve PARS platformlarında VENOM LR ve CANiK M2 QCB sistemleri tercih edildi.

Elektroland tarafından üretilen HANÇER insansız kara aracı, TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB sistemleriyle; Sefine ve ASELSAN iş birliği ile geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı, deniz tipi TRAKON 30 ve VENOM LR sistemleriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Yine Azerbaycan milli katılım stant alanında ise CANiK M2 QCB yerini aldı.

ZTR'nin konteyner bazlı silah sistemi üzerinde TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB, HT Division'ın İKA platformunda ise TRAKON 30 ve VENOM LR çözümlerine yer verildi. HAVELSAN'ın yeni nesil otonom kara aracı BARKAN 2 de TRAKON LITE ve CANiK M2 QCB sistemleri entegre şekilde tanıtıldı.

Bu başarılı entegrasyon çalışmalarıyla ortaya çıkan ürünler; ileri gözetleme, sabit konuşlanma, insansız operasyonlar, amfibi harekat ve asimetrik tehditlerle mücadele gibi alanlarda yüksek teknolojiye dayalı çeşitli kullanım konseptleri sunuyor. SYS Grup da bütünleşik ekosisteminin gücüyle bu çabaların merkezinde yer alıyor ve birbirinden çok farklı platformların buluştuğu ortak noktayı oluşturuyor.

SYS Grup, IDEF 2025'te sahaya sunduğu entegre çözümleri beş ayrı ürün grubu odağında sergiliyor. CANiK, "hafif silahlarda" Türkiye savunma sanayiinin en yaygın ihracat ürünlerinden biri haline gelen, 70'ten fazla ülkeye ihraç edilen tabancaları, geniş ağır makineli tüfek ailesi ile fuarda yer alıyor. CANiK, ABD'de üretmeye başladığı yeni nesil platformlarını da ilk kez fuarda tanıtıyor. AEI Systems, "orta kalibre silah sistemlerinde" düşük geri tepmeli 30x113 mm VENOM LR ile bunun kara ve deniz platformlarına entegrasyonuna ilişkin örnekler sergiliyor. UNIROBOTICS, "uzaktan komutalı silah sistemlerinde" kara ve deniz platformlarına güç katan TRAKON TARGAN, TRAKON LITE ve TRAKON 30 sistemlerinin yanı sıra, 12.7x108 mm doğu bloku silahlarıyla uyumlu yeni nesil çözümünü ilk kez fuarda tanıtıyor. MECANIK, "elektro-optik sistemler ve aksesuarlarda" MO4 kapalı refleks nişangah gibi profesyonel kullanıcı odaklı, performans ve verimlilik artıran çözümleriyle yer alıyor. CANiK ACADEMY ise "eğitim ve yetenek gelişiminde" farklı niteliklerdeki kullanıcı gruplarına yönelik taktik atış eğitimleri, disiplinli kullanım gibi ürün ve saha bilgisini artıran alanlardaki yetkinliklerini tanıtıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun Yurt Savunma IDEF 2025'te Yenilikleri Sergiledi - Son Dakika

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