Samsung, Gamescom 2025'te Yeni Odyssey G7 Monitörlerini Tanıttı

Samsung Electronics, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen oyun etkinliği Gamescom 2025'te yeni ve geniş ekranlı Odyssey G7 monitörlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos'a kadar sürecek Gamescom 2025'e katılan Samsung Electronics, G7 modellerinin yanı sıra gözlüksüz Odyssey 3D oyun ekosistemini ve tanınmış oyun yayıncılarıyla, geliştiricilerle ve oyun stüdyolarıyla yaptığı yeni işbirliklerini duyurdu.

Yeni Odyssey G7 (G75F modeli) iki farklı boyutta satışa sunuldu. Bu modellerden ilki 16: 9 en boy oranıyla 37 inç 4K UHD (3.840x2.160) ekrana sahipken, diğeri Samsung'un ilk 40 inç Wide UHD (WUHD) modeli olma özelliği taşıyor ve 21: 9 en boy oranıyla 5K2K (5.120x2.160) çözünürlük sunuyor. 40 inçlik model, mevcut 4K çözünürlüklü 32 ve 43 inç büyük boy tüketici monitör seçeneklerine yenisini ekliyor.

Monitörlerin Picture-by-Picture (PBP) ve Picture-in-Picture (PIP) gibi özellikleri sayesinde, oyuncular bölünmüş ekranlarda çoklu görevler yapabiliyor. 350 nit parlaklığa ulaşan monitörlerin, VESA DisplayHDR 600 sertifikası bulunuyor. Böylece monitörler, hem oyun hem de video içeriklerinde düzgün kontrast ve canlı renk üretimi sunuyor.

Oyun deneyimini ve günlük kullanımı geliştirmek hedefiyle modellerde, optimize edilmiş HDR oyun performansı için HDR10+ Gaming, gecikmeyi ve görüntü yırtılmalarını azaltarak akıcı ve kesintisiz görseller sunan AMD FreeSync Premium Pro, arka ışık rengini ekrandaki görüntülerle senkronize eden CoreSync, cihaz bağlandığında veya açıldığında otomatik girişleri algılayan Auto Source Switch+, bir DisplayPort 1,4 ve iki HDMI 2,1 bağlantı noktasıyla sağlanan çok yönlü bağlantı, yükseklik ayar standıyla eğmeye ve döndürmeye imkan tanıyan ergonomik tasarım gibi özellikler yer alıyor.

Güney Kore ve ABD'de satışına başlanan Odyssey G7, eylülde ise Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Samsung'dan gözlüksüz 3D oyun deneyimi için yeni adımlar

Gözlüksüz 3D oyun deneyimi sunan Odyssey 3D monitörü (G90XF modeli) için yeni işbirlikleriyle ve özel içeriklerle 3D oyun ekosistemini genişleten şirket, Gamescom 2025'te oyun yayıncısı Netmarble ve geliştirici SHIFT UP ile yeni işbirliklerine imza attı.

Katılımcılar, şirket standında Netmarble'ın yakında çıkacak oyunu "MONGIL: STAR DIVE" ve SHIFT UP'ın aksiyon oyunu "Stellar Blade"i ilk kez 3D olarak deneyimleyebiliyor.

Oyun geliştiricilerle yapılan işbirlikleri sayesinde monitör, 3D gözlük gerektirmeden oyunun karakterlerine, arka planlarına ve sahnelerine uyum sağlayan hassas 3D derinlik efektleri sağlıyor. Monitör, ayarlanabilir odak mesafesi yetenekleri ve özelleştirilebilir 3D ayarlarla destekleniyor. Soldan ve sağdan görüntüler arasındaki farkları (paralaks) temel alan bu ayarlar sayesinde oyunların 3D derinliği kontrol ediliyor.

Şirket, özel 3D içerik platformu Odyssey 3D Hub'da 3D oyun seçeneklerini sürekli genişletiyor. Platformda, 25'ten fazla 3D oyun bulunuyor. Yıl sonuna kadar kütüphanede, " Lies of P: Overture", Stellar Blade ve MONGIL: STAR DIVE gibi 3D destekli 50'den fazla oyun yer alacak.

Samsung, Blizzard ve Pearl Abyss oyun stüdyolarıyla da işbirlikleri gerçekleştirerek Gamescom 2025'te Odyssey OLED monitör deneyimini zenginleştiriyor.

Bu yıl şirket, fuar alanındaki ortak stantlarda, 500 Hertz ultra yüksek yenileme hızına sahip Odyssey OLED G6 (G60SF modeli) ve 4K, 240 Hertz Odyssey OLED G8 (G81SF modeli) gibi "amiral gemisi" ekranlarını tanıtıyor.

International Data Corporation (IDC) tarafından paylaşılan son verilere atıfta bulunulan açıklamada, Samsung'un yılın ilk çeyreğinde elde ettiği yüzde 18,9'luk küresel ve yüzde 24,6'lık Avrupa paylarıyla, oyun monitörü pazarında ilk sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Kurumsal İş Ekibi Başkan Yardımcısı Hoon Chung, Gamescom'da en yeni ürünlerini ve oyun dünyasında başlattıkları yeni işbirliklerini tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bu işbirlikleri sayesinde, her oyuna özel olarak optimize edilebilen 3D efektlerle daha gerçekçi oyun deneyimleri sunduklarını aktaran Chung, "Donanımlarımızın performansını geliştirerek ve oyun işbirliklerimizi artırarak premium oyun monitörü pazarındaki liderliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.