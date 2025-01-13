Samsung, Sektör Kampüste ile Gençleri Destekleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Samsung, Sektör Kampüste ile Gençleri Destekleyecek

Samsung, Sektör Kampüste ile Gençleri Destekleyecek

Samsung, Sektör Kampüste programı ile gençleri dijital dönüşüme hazırlayacak ve kariyer adımları atmalarını destekleyecek.

13.01.2025 12:46
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"Samsung Innovation Campus" programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Sektör Kampüste" programına dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne öncülük edecek gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste programının paydaşı oldu.

Öncelikli alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak hedefiyle hayata geçirilen Sektör Kampüste programı, sektör çalışanlarıyla üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiği üniversite-sanayi işbirliğini, verimli ve etkili bir noktaya taşımayı hedefliyor.

Samsung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle başlattığı Innovation Campus programı ile Sektör Kampüste'ye katkı sağlayacak.

18-29 yaş arasındaki gençleri dijital dönüşüm çağına hazırlamak amacıyla 4 yıldır düzenlenen Innovation Campus'ün eğitimleri, gençlere yapay zeka teknolojileri, teknik ve problem çözme becerileri kazandırarak destek oluyor.

Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Innovation Campus programına katılan gençler, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke tarafından 2030'a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda dönemin büyük sorunlarına çözüm öneren yapay zeka projeleri geliştiriyor.

Katılımcılar, eğitimin ardından becerilerini sergileyebilecekleri projeler tasarlayarak, bu fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak koçluk desteği de alıyor.

Samsung Electronics'in "Herkes için Yapay Zeka" vizyonunu yansıtan Innovation Campus programı sayesinde birçok genç, kariyerlerindeki ilk adımları atarak istihdama katılıyor.

"Değişim ve dönüşüme öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Sektör Kampüste programına bilgi, birikim ve uzmanlıklarıyla destek olmaktan dolayı heyecan duyduklarını belirtti.

Azdemir, dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olarak yenilikçi teknolojiler ve yapay zeka konusunda değişim ve dönüşüme öncülük ettiklerini vurguladı.

Azdemir, "Yaşamımız yapay zekayla kökten dönüşürken, Samsung olarak toplumsal dönüşüme katkı sunmayı da kurumsal vizyonumuzun bir parçası olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve kalkınmaya katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Innovation Campus'ün çok önem verdikleri bir program olduğuna değinen Azdemir, "Üzerinde önemle durduğumuz sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri de gençlerin geleceğe hazırlanmaları, yeni nesil iş becerileri kazanarak yeşil ve dijital dönüşüme öncülük etmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Innovation Campus ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaktan büyük heyecan duyduklarını aktaran Azdemir, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan bu iki programın yapılacak işbirliğiyle üniversitelerde daha çok gence ulaşacak olmasının, kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Samsung, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsung, Sektör Kampüste ile Gençleri Destekleyecek - Son Dakika

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