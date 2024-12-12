Samsung, Türk Gençlerini AI Geleceğine Hazırlıyor

Ekonomi

Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, Samsung'un Türk gençlerinin yapay zeka teknolojilerine odaklı bir geleceğe hazır olmasını sağlamakta kararlı olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Take Off İstanbul, teknoloji alanında bugünü ve geleceği şekillendiren liderleri ağırladı.

Zirvede konuşmacı olarak yer alan Samsung Electronics Türkiye CEO'su Jeff Jo, yapay zekanın hızlı gelişimini, Samsung'un bu gelişime katkısını ve Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jo, Küresel yapay zeka pazarının 2024-2030 arasında yılda ortalama yüzde 36,6 büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Samsung olarak yaklaşık 10 yıldır yapay zekaya ve cihazları arasındaki bağlanabilirliğe stratejik yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Jo, "Dünya genelinde 41 AR-GE ve 7 tasarım merkezimiz var. AR-GE merkezlerimizde 75 bin kişi çalışıyor. Her yıl AR-GE'ye ortalama 17 milyar dolar kaynak ayırıyoruz. Dünya sıralamasında AR-GE'ye en fazla harcama yapan şirketlerden biriyiz. Her yıl tüketicilere 500 milyondan fazla cihaz satıyoruz. Kendi kategorilerinde pazar liderleri arasında yer alan bu cihazlar yapay zeka ile entegre edilmiş durumda ve bağlanabilirlik özelliklerine sahipler." ifadelerini kullandı.

Samsung'un bu alandaki öncülüğünü 2024'ün başında mobil yapay zeka çağını başlatarak ortaya koyduğuna değinen Jo, Galaxy AI mobil cihazlarının, yerleşik uygulamalara doğrudan entegre olduğunu anlattı.

Jo, "Böylelikle kullanıcılarımız, yapay zeka erişimi için üçüncü taraf uygulama kullanmak zorunda kalmıyor. Interpreter özelliği sayesinde farklı ülkelerde diyalog kurma sorunu kalmıyor. Çünkü mobil cihazınız cebinizde taşıdığınız bir çevirmen gibi her an yanınızda. Kişiselleştirilmiş ev aletleri kavramını yeniden tanımlayan Bespoke AI serimizle bu alanda da çığır açtık. Ev aletleri günlük hayatımızın önemli bir parçası olduğundan bu seri sezgisel ve bağlantılı ev deneyimini daha da önemli hale getiriyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye olan inançlarının en önemli göstergesinin küresel ölçekte sundukları hizmetleri en hızlı şekilde Türk tüketicisiyle buluşturma motivasyonu olduğunu vurgulayan Jo, Türkiye'deki SmartThings ekosistemleriyle 5,8 milyon cihazı bağladıkları bilgisini paylaştı.

Katıldıkları tüm ürün kategorilerinde güçlü bir pazar varlığına sahip olduklarının altını çizen Jo, "Türkiye bizim için önemli bir ülke olduğu için yenilikleri hızla getirmeye çalışıyoruz. Son dönemde Galaxy AI ile sunduğumuz yapay zekalı iletişim özelliklerine Türkçe dil desteği geldi. Bu sayede Türkçe konuşan kullanıcılarımıza dil engelini tamamen ortadan kaldıran bir mobil cihaz deneyimi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung olarak Türkiye'nin geleceğini oluşturan yeni nesillerin yapay zeka teknolojilerine odaklı bir geleceğe hazır olmasını sağlamakta kararlı olduklarını aktaran Jeff Jo, şunları kaydetti:

"Yapay zeka artık geleceğin teknolojisi değil. Yapay zeka burada ve şu anda, hepimizi etkileyen bir teknoloji. Dünyanın her yerinde yenilikçi fikirleri desteklerken, Türkiye'nin gençlerinin yenilikçilik alanındaki potansiyelinin de farkındayız. Sosyal sorumluluk projelerimizle gençlerimize geleceği şekillendiren teknolojilerde teknik beceriler kazandırıyoruz. Attığımız bu adımlarla Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlamayı amaçlıyoruz."