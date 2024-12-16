Samsung'un Buluşları Time Dergisi'nde

Ekonomi

Samsung Electronics'in Neo QLED 8K QN900D televizyon modeli ve dekoratif hoparlörü Music Frame, Time Dergisi'nin belirlediği 2024'ün en iyi buluşları listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Time Dergisi'nin editörleri 20 yılı aşkın bir süredir her yıl "2024'ün En İyi Buluşları" sayısında en etkili yeni ürünleri ve fikirleri öne çıkarıyor. Bu yılın listesini hazırlamak için, Time'ın editörlerinden ve muhabirlerinden adaylar göstermeleri talep edildi ve çevrim içi başvuru süreci aracılığıyla sağlık hizmetleri, yapay zeka ve yeşil enerji gibi büyüyen alanlara önem verildi. Oylamalar sonucunda 200 buluşun aldığı bir liste ortaya çıktı.

Samsung Neo QLED 8K QN900D televizyon modeli "Tüketici Elektroniği" kategorisinde, Music Frame ürünü de "Tasarım" kategorisinde listeye girdi.

Listede yer alan Samsung Neo QLED 8K QN900D modeli, önceki modele göre 8 kat daha büyük bir yapay zeka sinir ağıyla ve iki kat daha hızlı bir NPU ile donatılmış yerleşik bir yapay zeka işlemcisi olan "TR NQ8 3'üncü Nesil AI İşlemci"ye sahip. Bu işlemci sayesinde Samsung Neo QLED 8K, kullanıcılara 8K'ya kadar yüksek çözünürlük kalitesinde izleme deneyimi sunmak için düşük çözünürlüklü içeriklerini otomatik olarak yükseltiyor ve "AI Hareket Geliştirici Pro" özelliğiyle hızlı hareket eden sahneleri netleştiriyor.

Tizen OS Home özelliğiyle kişiselleştirilmiş içerik ve hizmet önerileri

Samsung Neo QLED 8K modeli ayrıca, televizyonlardaki ses deneyimini optimize etmek için yapay zekayı kullanarak insan seslerini ve arka plan gürültüsünü analiz eden "Aktif Ses Yükseltici Pro" ile donatıldı. Bu özellik sayesinde, çeşitli içeriklerin bir stadyumun veya sinema salonunun ön sırasındaymış gibi canlı bir biçimde izlemek mümkün oluyor. Bunların yanında Samsung Neo QLED 8K, eğlence deneyimini geliştirmek için en yeni uygulamaları, hizmetleri, kişiselleştirilmiş içerikleri ve hizmet önerileri sunan Tizen OS Home özelliğine de sahip.

Samsung, farklı ihtiyaçları olan izleyiciler için de yenilikçi erişilebilirlik özellikleri sunuyor. Samsung Neo QLED'deki işaret dili özelliği televizyondaki yayın içeriğinde işitme engellilere özel içerik olduğunu anlıyor ve bu özel içeriği büyüterek daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Sesli altyazı özelliği ise görme engelliler için altyazıları gerçek zamanlı olarak seslendiriyor.

Samsung'un duvara tablo gibi monte edilebilen hoparlörü Music Frame de listedeki yerini aldı. Çok yönlü cihaz, kullanıcıların akıllı özelliklerle güçlendirilmiş sesleri dinlerken kendi resimlerini veya sevdikleri sanat eserlerini sergilemelerine de imkan tanıyor. İster bağımsız bir cihaz olarak kullanılsın, ister televizyon ve Soundbar ile eşleştirilsin, Music Frame her mekanı tamamlayan gelişmiş bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.