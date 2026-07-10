Samsunlu Mühendis Eko-Yarışmayı Kazandı - Son Dakika
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Samsunlu Mühendis Eko-Yarışmayı Kazandı

Samsunlu Mühendis Eko-Yarışmayı Kazandı
10.07.2026 14:46
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Aybüke Eldemir, mikroplastik filtrasyon projesiyle uluslararası başarı elde etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Dünya Bankası adına UNOPS tarafından düzenlenen "Karadeniz'in Mavileştirilmesi (Blueing the Black Sea) Eko-İnovasyon Yarışması"nda geliştirdiği mikroplastik filtrasyon projesiyle zirvede yer alan Samsunlu genç Çevre Mühendisi Aybüke Eldemir'i makamında ağırladı. Eldemir'i başarısından dolayı tebrik eden Murzioğlu, "Samsun'dan çıkan bu uluslararası başarı kentimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Genç mühendislerimizin dünya çapında elde ettiği başarılar geleceğe olan inancımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Dünya Bankası adına UNOPS tarafından Karadeniz'deki çevresel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlendiği, "Karadeniz'in Mavileştirilmesi (Blueing the Black Sea) Eko-İnovasyon Yarışması"nın Moldova'daki büyük finalinde kendi öz kaynakları ve mühendislik altyapısıyla geliştirdiği "Modüler Mikroplastik Filtrasyon Sistemi Projesi" ile zirvede yer alarak destek almaya hak kazanan Çevre Mühendisi Aybüke Eldemir'i makamında kabul etti.

"Bilimsel birikimimi uluslararası bir projeye dönüştürdüm"

Oldukça samimi geçen ziyarette yürüttüğü proje hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Aybüke Eldemir, mikroplastikler üzerine uzun yıllardır akademik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Yüksek lisans tezimi mikroplastikler üzerine hazırladım ve yaklaşık iki yıl boyunca bu konuda yoğun araştırmalar yaptım. Mezuniyetimin ardından da çalışmalarımı sürdürerek bilgi ve deneyimimi geliştirmeye devam ettim. Dünya Bankası adına UNOPS tarafından düzenlenen Blueing the Black Sea Eko-İnovasyon Yarışması'nı öğrendiğimde, bu birikimimi somut bir projeye dönüştürmek istedim" dedi.

"Bu başarı ülkem ve mesleğim adına büyük gurur"

Yarışmanın çevre teknolojileri alanında geliştirilen yenilikçi fikirlerin uluslararası düzeyde değerlendirilmesine imkan sağlayan önemli bir platform olduğunu ifade eden Eldemir, "40 ülkeden 186 profesyonel projenin yarıştığı böylesine güçlü bir organizasyonda projemizin birinci seçilmesi hem şahsım hem de ülkem adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Atık sularda bulunan mikroplastiklerin tespit edilmesi, etkin şekilde giderilmesi ve çevreye zarar vermeden arındırılmasını hedefleyen projemizin yalnızca ülkemizde değil, Karadeniz havzasındaki diğer ülkelerde de uygulanabilecek bir çözüm modeli sunacağına inanıyorum. Bu başarı aynı zamanda Türk mühendislerinin ve ülkemizde geliştirilen çevre teknolojilerinin uluslararası alandaki gücünü de ortaya koyuyor" diye konuştu.

"AR-GE ve inovasyon yatırımları geleceğimizi şekillendiriyor"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Samsun'dan çıkan böylesine önemli bir başarının kentin sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ile AR-GE ve inovasyon kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Çevre teknolojileri gibi geleceği doğrudan ilgilendiren alanlarda geliştirilen yenilikçi projelerin hem Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hem de uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu kaydeden belirten Başkan Murzioğlu, "Genç mühendisimiz Aybüke Eldemir'in elde ettiği bu başarı bizleri son derece gururlandırdı. Samsun'da faaliyet gösteren bir firmada geliştirilen projenin dünya çapında takdir görmesi, şehrimizin üretim, teknoloji ve mühendislik alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. Genç mühendislerimizin uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmesi, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Kendisini ve bu başarıda emeği bulunanları yürekten kutluyor, çalışmalarının yeni başarılara ilham olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dünya Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsunlu Mühendis Eko-Yarışmayı Kazandı - Son Dakika

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