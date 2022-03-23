Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi

23.03.2022 09:12
Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi

Niğde Belediyesi'nin sanayi dönüşüm projesinde kiracılara dükkanları teslim edildi.

Niğde Belediyesi'nin sanayi dönüşüm projesinde kiracılara dükkanları teslim edildi. Ata Sanayi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen teslim törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Eker, Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil ve Niğde Demirciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Köksal Kılıç katıldı.

Teslim töreninde bir konuşma yapan Niğde Belediye başkanı Emrah Özdemir;

"Sanayi esnafımızı ve basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. 1989 yılında başlamış bir hayali bugün gerçekleştiriyoruz. Güzel bir vesile ile sizlerle birlikteyiz. Eski sanayi dönüşüm projesinde kriterleri tutan kiracı esnaflarımızın dükkanlarının anahtarlarını bugün törenle teslim ediyoruz. Bu süreçte şartları ve kriterleri uyan esnaflarımızdan hiç kimseyi mahrum etmedik. Belediye meclisimizin aldığı kararla adaletli bir şekilde kimseyi mağdur etmeden kriterlerimizi oluşturduk. Bugün burada 93 adet dükkanımızın anahtarlarını kriterleri uyan hak sahibi kiracılarımıza teslim ediyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz burada ederinin çok daha altında hak eden esnafımıza dükkanlarımızı sunduk. Çalışan alın teri döken esnafımıza 93 adet dükkanı kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Kiracılarımız bu dükkanların bedelini taksit taksit ödeyecekler ve kiradan kurtulup kendi dükkanlarının sahibi olacaklar.

Biz şehrimizin neresinde olursa olsun her daim esnafımızın yanındayız. Bugün 93 tane esnafımızı dükkan sahibi yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte, Sanayi bölgemizi genişletip esnaflarımızı gayri menkul sahibi yapmak istiyoruz. Milli Emlak'la görüşmelerimiz devam ediyor. 140 dönümlük arsayı Milli Emlak' tan alacağız. Niğde Belediyesi artık arsa satan bir belediye değil arsa alan bir belediye haline gelmiştir.

Ata sanayine yaptığımız dükkanlarla birlikte 400'ün üzerinde dükkanımız var. Biz bunu paraya çevirmek yerine en uygun şartlarda esnafımıza verdik. Dönüşüm projemizde bu iş olmaz diyenlere rağmen biz anlaşmalarımızın çoğunu sağlamış durumdayız.

Belediye olarak görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değil esnafımızın gelirini artırmaktır. Biz her alanda söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Şehrimizin her tarafında çalışmalarımız devam ediyor. "İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dükkanların hak sahiplerine anahtarların teslim edilmesiyle tören sona erdi. - NİĞDE

Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi
Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi
Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi
Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıklaması Niğde'de eski sanayideki kiracılara yeni dükkanları teslim edildi Niğde'de eski sanayideki kiracılara yeni dükkanları teslim edildi

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, geri dönüşüm, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi Dönüşüm Projesinde 93 dükkan hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


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