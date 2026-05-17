Sanayi Odası\'ndan GES Düzenlemesine Tepki

Aydın Sanayi Odası, lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarında uygulamaya alınan 'saatlik mahsuplaşma' sisteminin sanayiciler üzerinde maliyet baskısı oluşturduğunu belirtti.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş yaptığı açıklamada, 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemenin enerji yönetiminde önemli bir değişiklik getirdiğini belirtti. Yeni sistemle birlikte artık üretilen ve tüketilen elektriğin aylık değil saatlik bazda karşılaştırıldığını hatırlatan Maraş, bunun özellikle üretimin olmadığı saatlerde önemli kayıplara yol açtığını ifade etti.

Maraş, eski sistemde ay içinde üretilen fazla elektriğin aynı ay içinde tüketimle dengelenebildiğini, ancak yeni uygulamada her saatin ayrı değerlendirildiğini söyledi. Bu nedenle fabrikanın çalışmadığı saatlerde üretilen enerjinin tam olarak değerlendirilemediğini dile getirdi. Hafta sonları ve tatil dönemlerinin de sanayiciler açısından sorun oluşturduğunu belirten Maraş, üretim durmasına rağmen GES'lerin enerji üretmeye devam ettiğini, ancak bu enerjinin tüketim olmadığı için faturalara yansıtılamadığını kaydetti. Yeni sistemin yatırım geri dönüş sürelerini de uzattığını ifade eden Maraş, bu durumun yeni GES yatırımlarına ilgiyi azaltabileceğini vurguladı.

Sistemin sanayicileri bataryalı ve depolamalı enerji sistemlerine yönelttiğini ancak bu yatırımların da yüksek maliyet nedeniyle her işletme için kolay uygulanabilir olmadığını belirtti.

Aydın Sanayi Odası, saatlik mahsuplaşma uygulamasının sanayi üzerindeki etkilerinin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunarak, "Sanayicinin üretim maliyetlerini düşürecek ve yeşil dönüşümü destekleyecek daha dengeli bir model gereklidir" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan oda tarafından konunun ilgili kurumlara iletildiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını da bildirildi. - AYDIN