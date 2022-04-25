Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere son hafta uyarısı - Son Dakika

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini en geç 5 Mayıs 2022 saat 24.00'e kadar doldurması gerektiğini, doldurmayan sanayicilere idari para cezası uygulanacağını söyledi.

İl Müdürü Vehbi Konarılı, sanayicilere Yıllık İşletme Cetvelinin doldurulması ile ilgili uyarılarda bulundu. Konarılı, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin, 2021 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini en geç 05 Mayıs 2022 saat 24.00'e kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr üzerinden doldurması gerektiğini hatırlatarak, doldurmayan sanayicilere 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacağını ifade etti. Girilecek verilerin doğruluğunun Türkiye'nin kalkınma ve sanayi yatırım planlarının oluşturulması için önem arz ettiğini belirten Vehbi Konarılı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunan firmalara aynı kanunun 11'inci maddesine göre 4 bin 712 TL TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Konya'da Sanayi Siciline kayıtlı 9 bin firmanın bugün itibarı ile 5 bin 500'ünün Yıllık İşletme Cetvelini doldurduğunu kaydeden İl Müdürü Konarılı, "Geriye kalan 3 bin 500 işletmenin de son haftada doldurması gerekiyor. Son günlerde oluşacak yoğunluk sebebiyle sıkıntı yaşanacağı için sanayicilerin yoğunluk oluşmadan biran önce işlemlerini yapmaları gerekiyor" dedi.

Sanayicilerin almak zorunda oldukları 'Sanayi Sicil Belgesi'nin sanayi işletmeleri için birçok avantajı olduğunu ifade eden İl Müdürü Vehbi Konarılı, Sanayi Sicil Belgesi olmayan sanayi işletmelerinin bu imkanlardan faydalanmaları için https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresine online olarak müracaat etmelerinin yeterli olduğunu belirtti.

Sanayicilerin idari para cezası konusunda mağdur olmamaları için tüm işletmelere ve ilgili odalara e-posta yolu ile bilgilendirme yapıldığını belirten Konarılı, "Ancak iletişim bilgileri güncel olmayan işletmelere ulaşılamaması sebebiyle bu kolay işlem yapılamıyor ve idari para cezası ile karşı karşıya kalınıyor. Geçen yıl tüm duyurulara rağmen 330 işletmeye idari para cezası uygulanmak zorunda kalındı. Yıllık İşletme Cetveli doldurma işlemini yapması gereken yetkililer için son hafta büyük önem arz ediyor. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil işlemleri ile ilgili bilgi için İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 444 61 00 numarasından iletişime geçilebilir" ifadelerini kullandı. - KONYA