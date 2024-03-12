Sanayi Üretim Endeksi Ocak Ayında Değişmedi, Yıllık Bazda %1,1 Artış Gösterdi

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü: Türkiye'nin Havacılık Ekosistemi Bizim İçin Bir Avantaj

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.