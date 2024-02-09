Sanayi Üretimi Aralık Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi Üretimi Aralık Ayında Artış Gösterdi

Sanayi Üretimi Aralık Ayında Artış Gösterdi

2023 yılı Aralık ayında Türkiye'de sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artış gösterdi. İmalat sektörü endeksi ise yüzde 2,9 yükseldi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

09.02.2024 14:50
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Sanayi üretimi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 artış gösterdi. Bu dönemde sanayinin alt sektörlerinden imalat sektörü endeksi yüzde 2,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,4 arttı. Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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